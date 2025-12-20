Eduardo Antonio lleva la magia de la Navidad a niños con necesidades especiales

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, protagonizó un emotivo encuentro navideño al participar en una actividad comunitaria junto a niños con necesidades especiales en Miami.

El artista se unió a la fundación sin fines de lucro Ausome Foundation, dedicada al apoyo de niños con autismo, y a la Policía de Miami, en una jornada solidaria realizada en Golden Horizon Academy, una escuela especializada en la atención y educación de niños con necesidades especiales.

Durante el encuentro, Eduardo Antonio compartió con los pequeños entre música, bailes, regalos y la firma de autógrafos, creando un ambiente de alegría que marcó a todos los presentes. La actividad tuvo como objetivo llevar un mensaje de amor, solidaridad y esperanza en esta temporada navideña.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando el cantante anunció que el próximo año grabará junto a estos niños el videoclip de la Navidad, una promesa que fue recibida con emoción por parte de los asistentes.

El gesto del intérprete ha sido ampliamente celebrado en redes sociales, donde seguidores y usuarios destacaron su sensibilidad y compromiso social. Con acciones como esta, Eduardo Antonio reafirma que su música y su figura pública también pueden servir para inspirar y generar un impacto positivo en la comunidad.