“No es un derecho”: Marco Rubio defiende la política de revocación y denegación de visas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la política de denegar o revocar visas a personas cuyas acciones —según dijo— afectan los intereses nacionales o la seguridad nacional del país, y subrayó que un visado “no es un derecho”, sino un permiso para “visitantes”.

En declaraciones en una rueda de prensa, Rubio afirmó que desde el inicio esa línea fue una directriz recibida del presidente y que forma parte de lo que, según él, motivó su campaña electoral.

A partir de ahí, explicó que el proceso de visados incluye negar visas “en ocasiones” a personas “por las actividades que han realizado en el extranjero”.

Rubio agregó que, en otros casos, se trata de individuos que ya tienen visa pero que están en Estados Unidos realizando actividades “contrarias a nuestros intereses nacionales”.

En esas situaciones, sostuvo que la ley les da el derecho y —según su interpretación— incluso “la obligación” de expulsar a esas personas del país, y aseguró que continuarán haciéndolo: “Es tan simple como eso”, dijo.

Como ejemplo, señaló el caso de alguien que llega con intención de estudiar, pero que una vez en territorio estadounidense “se involucra en actividades delictivas”; en ese escenario, afirmó: “Vamos a expulsarlos del país”.

También mencionó, de manera general, que podrían existir otras categorías de visitantes —por ejemplo, investigadores— y remarcó que el punto clave es que la visa corresponde a una condición de visitante.

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que todos los días se deniegan visas en embajadas alrededor del mundo: personas acuden a entrevistas consulares y el visado puede ser rechazado por información en el expediente o por lo que surja durante la entrevista, “sea lo que sea”.

A partir de ese razonamiento, sostuvo que si el gobierno tiene potestad para negar una visa antes de otorgarla, “sin duda” también tiene el poder de revocarla una vez concedida si la persona “hace algo que no debería hacer”.

Rubio concluyó que existen “diversas razones” para negar visados, pero que —según su explicación— todas se relacionan con el impacto que esos casos tendrían de alguna manera en los intereses nacionales o la seguridad nacional de Estados Unidos.

Este viernes, el gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión inmediata del programa de Lotería de Visas de Diversidad (DV1), después de que se confirmara que el tirador de la Universidad de Brown, identificado como Claudio Manuel Neves Valente, había ingresado al país en 2017 mediante dicho programa.

“Bajo mi dirección, he ordenado al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que pause el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Según las autoridades, Neves Valente llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa de inmigrante por diversidad, que le permitió obtener la residencia permanente.

Con la suspensión anunciada por Trump, miles de solicitantes en todo el mundo, incluidos muchos cubanos, verán afectadas sus aspiraciones de emigrar legalmente al país norteamericano.