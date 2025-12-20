Popular cadena europea de ropa a bajos precios abre su primera tienda en Miami

La cadena internacional de moda Primark, ampliamente conocida en Europa por su modelo de precios bajos y ventas exclusivamente presenciales, ha inaugurado su primera tienda en la ciudad de Miami, marcando un nuevo capítulo en su ambiciosa expansión por Estados Unidos.

La apertura, estratégicamente programada para coincidir con la temporada alta de compras navideñas, consolida a la marca como un nuevo competidor clave en el competitivo sector del “retail” en el sur de Florida.

Una inauguración que llega en el momento justo

Ubicada en el Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más visitados del estado, la nueva tienda tiene más de 33,700 pies cuadrados y es la segunda de la marca en el sur de Florida. Se suma a la ubicación de Sawgrass Mills, localizada en el condado de Broward.

La tienda Primark de Miami ocupa el amplio espacio anteriormente destinado a Forever 21, cerca de la Entrada 4, y operará todos los días de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

La apertura no solo responde a la demanda del mercado local, sino que forma parte de un ambicioso plan que proyecta contar con 60 tiendas en EE.UU. para finales de 2026.

“Esta nueva y enorme tienda marca la última gran apertura del año de la marca”, señalaron desde la compañía.

La elección del Dolphin Mall no es casual. Se trata de un centro comercial con alta afluencia de público local e internacional, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami y de vías clave de acceso.

Modelo de negocio: Volumen, experiencia presencial y precios bajos

A diferencia de muchas cadenas globales, Primark no opera tienda online, una decisión que puede parecer arriesgada en plena era del comercio electrónico.

Sin embargo, esta estrategia -centrada exclusivamente en la experiencia física- permite mantener bajos los costos operativos, incrementar la rotación de inventario y ofrecer precios significativamente más accesibles que otros competidores del sector.

En la tienda de Miami, los consumidores encontrarán un surtido que incluye ropa para todas las edades, artículos del hogar, productos de viaje, calzado, cosméticos y accesorios.

La oferta también destaca por sus colecciones temáticas desarrolladas junto a franquicias como Disney, Hello Kitty, Super Mario y marcas deportivas populares, lo que refuerza su atractivo para familias completas y públicos de todas las edades.

Recepción en redes sociales: Entusiasmo y afluencia masiva

Desde el primer día, las reacciones en redes sociales han sido mayoritariamente positivas. Usuarios de Instagram compartieron sus primeras impresiones, destacando la amplitud de la tienda y la diversidad de productos.

Una publicación definió la experiencia como “abrumadora en el buen sentido”, haciendo alusión a la cantidad de opciones disponibles en ropa, calzado y accesorios.

El perfil oficial del Dolphin Mall también celebró la llegada de Primark con publicaciones animadas y llamados a visitarla.

Algunos vídeos en TikTok y reels de Instagram mostraban la alta afluencia de compradores, con clientes etiquetando amigos y anunciando visitas planificadas, especialmente durante el fin de semana.

Aunque también se han registrado comentarios sobre lo concurrido del espacio, esto es habitual en grandes aperturas de marcas populares.

“Es hora de ver por qué tanto revuelo”, apuntaba la cuenta de Primark al invitar a explorar su catálogo y promociones en tienda.

Lanzamiento con celebraciones y actividades familiares

Como parte de su estrategia de posicionamiento, Primark organizó una semana de eventos para conmemorar su llegada a Miami, comenzando el 16 de diciembre.

Las actividades incluyeron música en vivo, sorteos, regalos sorpresa y la participación de un DJ local, en un ambiente pensado para atraer a familias y generar interacción desde los primeros días.

Este tipo de acciones responde a una fórmula de marketing directa y efectiva: generar entusiasmo, fomentar la viralización en redes sociales y atraer grandes volúmenes de visitantes desde el primer momento.

La llegada de Primark se produce en un momento donde el costo de vida en el sur de Florida está bajo presión, con aumentos sostenidos en alquileres, alimentos y servicios.

Este contexto ha incentivado una mayor sensibilidad al precio, incluso entre consumidores tradicionalmente menos afectados por la inflación.

En ese escenario, el modelo de Primark -moda asequible con alta rotación- resulta particularmente atractivo. Según expertos del sector minorista, las propuestas de bajo costo con una experiencia de compra clara y directa suelen tener buen desempeño en áreas con alta densidad de población y fuerte presencia turística, como Miami-Dade.

Proyección: Expansión sostenida y consolidación en EE.UU.

Primark dio sus primeros pasos en el mercado estadounidense en 2015, con una tienda en Boston, y desde entonces ha avanzado con cautela pero con firmeza.

La apertura en Miami no solo responde al interés por Florida, sino que se integra en una estrategia más amplia que incluye nuevas tiendas en Dallas, Chicago y otras ciudades, además del reciente centro de distribución en Jacksonville.

La compañía, nacida en Irlanda bajo el nombre de Penneys, opera actualmente más de 400 tiendas en Europa, incluyendo gigantes como su sede en Birmingham, Reino Unido, considerada la más grande del mundo con servicios como peluquería, cafetería y restaurante.

En España, Primark cuenta con más de 50 tiendas, incluyendo su emblemático local de la Gran Vía madrileña, la segunda más grande del mundo.