Madre cubana en el sur de Florida suplica ayuda para encontrar a su hijo desaparecido

Una madre cubana residente en el sur de Florida ha pedido ayuda pública para encontrar a su hijo adolescente, quien desapareció hace casi dos meses en la ciudad de Cape Coral, en el condado de Lee.

Se trata de Adriano Benítez Martí, un adolescente de 17 años que fue visto por última vez el 28 de octubre, cuando se dirigía a su casa tras salir de la escuela.

La madre, visiblemente agotada y con el rostro marcado por la incertidumbre, compartió su testimonio en un video publicado por el periodista Mario Pentón.

“Estoy haciendo este video para pedir ayuda, ya que mi hijo menor de edad, tiene 17 años, Adriano Benítez Martí, está desaparecido desde el 28 de octubre de este año en curso, 2025”, dijo la mujer al inicio de la grabación.

“Nunca más regresó”

Según relató, ella misma llevó a su hijo a la escuela esa mañana, como solía hacerlo todos los días.

En los casos en que su trabajo le impedía recogerlo, le pagaba un Uber para que pudiera volver a casa.

Esa rutina aparentemente normal marcó el último contacto directo que tuvo con su hijo.

“El día en que desapareció se comunicó conmigo y me dijo: ‘yo voy para la casa, ya llamé al Uber’, y nunca más regresó”, recordó.

A partir de ese momento, comenzó una angustiosa búsqueda marcada por la burocracia y el silencio de las autoridades locales.

La madre asegura que presentó una denuncia por desaparición en la ciudad de Cape Coral y que un detective fue asignado al caso.

“Él fue a mi casa, cogió muestras del cepillo de dientes de mi hijo, del peine, me hizo varias preguntas, tomó fotos de mi hijo”, detalló.

Sin embargo, al ver que el tiempo pasaba sin avances, decidió contactar con el sistema de Alerta AMBER por su cuenta.

“He ido a la estación de la policía en reiteradas ocasiones y no he tenido respuestas. Fui a las oficinas del sheriff de la ciudad, tampoco he tenido respuestas. Llamaron a unos amigos de él y nadie sabe de mi hijo”, lamentó.

“No tengo un día en que pueda dormir tranquila”

En medio del dolor, la mujer intentó ofrecer un retrato íntimo de su hijo, con la esperanza de que quienes lo vean reconozcan a ese muchacho educado y cariñoso.

“Él es un niño criado con amor. Yo soy madre soltera. Lo he criado con amor, como a mis otros hijos. Es un niño tranquilo, con excelentes calificaciones en la escuela, un niño obediente, un niño de la casa, que me pedía permiso para ir a cualquier lugar… y de momento, no sé, mi hijo se me desapareció”.

La incertidumbre la consume: “Yo no es que piense lo peor, pero siento que mi hijo no está bien. No tengo un día en que pueda dormir tranquila”.

Las preguntas sobre Uber

Uno de los aspectos que más comentarios ha generado en redes sociales es el uso de Uber por parte del adolescente.

La madre mencionó que Adriano usaba esa aplicación cuando ella no podía recogerlo, lo que ha despertado preocupaciones en torno a los protocolos de seguridad en estos casos.

Un internauta cuestionó: “¿Cómo no recojan los datos de Uber en cada viaje si era un niño solo?”.

Otros apuntaron a que existe una función en la aplicación llamada Uber Teens, diseñada especialmente para menores, donde el familiar puede seguir el recorrido en tiempo real y recibir los datos del conductor.

También hubo quienes señalaron que el conductor de Uber “es el primero que tienen que buscar”.

Este aspecto ha avivado el reclamo colectivo por una investigación más exhaustiva y mayor cooperación de la plataforma de transporte.

Entre el juicio y la empatía: Reacciones públicas

La difusión del video generó una oleada de comentarios.

Algunos usuarios expresaron conmoción, apoyo y solidaridad. Otros, en cambio, cuestionaron la actitud de la madre, sugiriendo que estaba “demasiado tranquila”.

“Yo no tendría esa calma, estaría como loca. Cuando mis hijos se pasan más del tiempo que deben, no soporto la intranquilidad”, escribió una comentarista.

Otra añadió: “Mi hijo tiene 32 años y si no se reporta todos los días, estaría muerta en vida. Esa mamá está muy tranquila, yo estaría sin pelos, sin dientes y sin piel”.

Ante estos juicios, muchas voces se alzaron en defensa de la mujer.

“Cada cual manifiesta su dolor de diferentes maneras y según su carácter”; “Nos han acostumbrado tanto al drama y la chusmería que no valoramos la ecuanimidad”; “A veces quien aparenta estar tranquilo por fuera es quien más sufre por dentro”, fueron algunos comentarios.

Alguien resumió el sentir colectivo con una plegaria: “Esa madre está tratando de enfrentar la pesadilla que todos los padres temen. No tiene tiempo para lágrimas, es la hora de actuar con calma y valentía. En sus momentos privados, llora como cualquier madre. Ella necesita la fuerza de Dios y la comunidad para buscar a su hijo, quien para siempre será su bebé”.

Hasta el cierre de esta nota, no hay detalles adicionales sobre el caso.