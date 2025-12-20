Hasta ocho pesos de diferencia: La tasa del Banco Central no es la que ve el cliente

El Banco Central de Cuba (BCC) publica una tasa de cambio oficial que funciona como referencia para el mercado cambiario, pero bancos, CADECA y otras instituciones financieras determinan sus tasas de compra y de venta aplicando un margen comercial.

Ello genera diferencias visibles para la población y alimenta quejas en redes por la brecha entre lo que anuncia el BCC y lo que finalmente se ofrece en ventanilla. Tan solo este sábado, el dólar estadounidense presenta ocho pesos de diferencia entre la tasa del BCC (408 CUP) y la tasa de CADECA (416 CUP).

La explicación fue dada en televisión por Iann Pedro Carbonell Karel, director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central, en una conversación con el vocero del régimen Lázaro Manuel Alonso, en el contexto de la entrada en vigor de medidas para implementar el mercado cambiario de divisas en Cuba.

Según Carbonell, el BCC —como autoridad monetaria y rector de la política cambiaria— publica la tasa oficial “de referencia” para que las instituciones financieras puedan formar sus tasas.

Pero esas tasas finales incluyen un margen comercial sobre la referencia del Banco Central.

El funcionario justificó que esos márgenes comerciales son una “práctica universal” y se usan para cubrir costos de operación, riesgos operativos, y también riesgos asociados a las diferencias de tipo de cambio, especialmente en un esquema donde la tasa puede variar.

Mencionó además costos vinculados al manejo y transportación de efectivo.

En otras palabras, la tasa del BCC funciona como tasa rectora, pero no es necesariamente la misma cifra que verá el cliente en una CADECA o en un banco, porque esos operadores publican sus propias tasas de compra y venta derivadas de la referencia más el margen comercial.

Carbonell explicó que en el segmento 3 —el que impacta más directamente a las personas naturales y a diversas formas de gestión— el mercado opera con un régimen de flotación administrada, lo que permite que la tasa pueda variar todos los días y que esa tasa se informa en las “tablillas” de las oficinas.

También señaló que la formación de la tasa diaria se apoya en las operaciones reales de compra y venta realizadas en el país: si la oferta supera la demanda, la tasa puede bajar; si la demanda supera la oferta, la tasa tiende a subir.

La queja ciudadana: brechas de varios pesos

En redes sociales, una de las críticas más repetidas —y que resume el sentir de muchos usuarios— es que el Banco Central pone una tasa flotante, pero las demás instituciones ponen "la que les da la gana" y que “nadie usa la del Banco Central”, con ejemplos diarios de diferencias de varios pesos entre una y otra.

Esa percepción se corresponde con lo explicado en TV: la tasa del BCC es referencial y los operadores aplican márgenes para fijar sus tasas finales.

Ante dudas sobre si el cambio se entrega en efectivo o por transferencia, Carbonell indicó que el principio del mercado cambiario es que al cliente se le entrega lo que está solicitando: si llega con divisa en efectivo y quiere CUP en efectivo, debe recibir CUP en efectivo; si prefiere cuenta bancaria por seguridad, puede elegirlo.

La nueva tasa del régimen

Con el anuncio del Banco Central, Cuba ahora tiene tres tasas oficiales de cambio:

La tasa de 1x24 , que se mantiene para las operaciones del gobierno: electricidad, petróleo, canasta básica, transporte… todo lo que el Estado considera “estratégico”.

, que se mantiene para las operaciones del gobierno: electricidad, petróleo, canasta básica, transporte… todo lo que el Estado considera “estratégico”. La tasa de 1x120 , para empresas estatales o mixtas que generen divisas, como exportadoras o turísticas. Supuestamente busca “estimular la competitividad”.

, para empresas estatales o mixtas que generen divisas, como exportadoras o turísticas. Supuestamente busca “estimular la competitividad”. La nueva tasa “flotante”, que se actualizará cada día, según dice el Banco Central, “en función de la oferta y la demanda”. Es la que se aplicará a las personas naturales, al sector privado y a cualquier cubano que quiera comprar o vender divisas en CADECA o en el banco.

El truco: Un mercado “flotante” que no flota

El Banco Central quiere hacer creer que este nuevo tipo de cambio se moverá libremente, como en otros países, según cuántos dólares entren o salgan del mercado.

Pero el problema es que en Cuba no hay un mercado libre, porque todo pasa por las manos del Estado. El gobierno decide:

Cuántos dólares vende;

A quién se los vende;

A qué precio;

Y cuándo los pone en circulación.

El economista Mauricio de Miranda Parrondo lo explicó sin rodeos: “La ministra del Banco Central pretende decirle al mercado a cuál tasa debe operar. Así no funciona la economía”.

En un mercado de verdad —como en México, Colombia o República Dominicana— los bancos compran y venden divisas libremente, y el Banco Central solo publica una tasa promedio al final del día.

En Cuba, es al revés: primero el Banco Central dice la cifra, y después obliga al mercado a adaptarse.