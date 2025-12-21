Madre busca a su hijo en paradero desconocido desde hace tres días en Bayamo

Rennes Herrera Botello Foto © Facebook/Niurka Botello

Una madre cubana vive momentos de angustia desde la desaparición de su hijo hace tres días en la ciudad de Bayamo, en la provincia Granma.

Niurka Botello lanzó una alerta el viernes, preocupada por desconocer el paradero de su hijo Rennes Herrera Botello, quien salió de la casa el jueves por la mañana y, desde entonces, no ha regresado ni contactado a la familia.

Captura de Facebook/Niurka Botello

Desesperada, Botello pidió ayuda urgente para encontrar al joven, quien -aseguró- no suele ausentarse de su hogar sin avisarle antes.

“Por favor, a todos mis amigos y conocidos desde ayer en la mañana mi hijo salió de la casa y hoy esta es la hora y no ha llegado. Él no acostumbra a salir y no virar, cuando va a quedarse en casa de alguna amistad, él llama y me hace saber”, escribió en Facebook. “Si alguien lo ha visto o tiene alguna información, por favor aquí les dejo mi número, estoy desesperada, 58796517”.

Captura de Facebook/Niurka Botello

La afligida madre ha publicado mensajes a diario en la red social rogando por ayuda para localizar a Rennes, y ha agradecido la preocupación de muchas personas por su situación.

Este domingo, compartió un conmovedor texto dirigido a su hijo, en el que le suplica que se comunique con ella: “Hoy tu hermana publicó tu foto, ustedes juntos, ella es tu sangre y la mía; te pido por Dios, si alguien ve esta publicación y te la hace llegar, por favor, hijo mío, contesta. Dónde estás, no sabes lo roto que tengo mi corazón y tus hermanas están también tan rotas como yo. Este teléfono es poco para las tantas personas que me escriben a cualquier hora preguntando por ti”.

“Te ruego regreses a casa por el amor de Dios, tengo el corazón hecho pedazos. Llama a tu hermana Lila, que está sufriendo, llámame a mí, pero hazlo pronto porque mi corazón de madre está sangrando, sabes como soy (con) ustedes tres porque sin ustedes la rueda de la vida no gira. Por favor, Rennes llámame, dame señales de vida, necesito escuchar tu voz”, imploró la madre.

Botello no ha dado detalles sobre la ropa que vestía su hijo al salir de su casa el jueves 18 de diciembre, ni si dijo el lugar adonde se dirigía.

Captura de Facebook/Irma Lidia Broek

Activistas y perfiles de noticias en redes sociales han compartido la petición de ayuda para dar con el paradero del joven.

En Cuba, no existen protocolos oficiales de búsqueda de personas desaparecidas. Debido a la ausencia de canales estatales y la falta de acción efectiva de las autoridades, las familias cubanas recurren a las redes sociales para solicitar la colaboración de la comunidad para localizar a sus seres queridos.