Irán ofrece apoyo a Maduro para enfrentar la “piratería” de Estados Unidos tras nueva incautación de buque venezolano

Venezuela aseguró este sábado que el gobierno de Irán ofreció su ayuda para “enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer”, tras la incautación de un segundo buque petrolero frente a las costas del país sudamericano.

El anuncio fue hecho por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, quien afirmó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante la cual Teherán expresó su “plena solidaridad” con Caracas y ofreció cooperación en todos los ámbitos “para contrarrestar las agresiones de Washington”.

“Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional”, señaló Gil en un comunicado difundido en Telegram.

El canciller venezolano aseguró que ambos países analizaron las “amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano”, en referencia al aumento de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe.

Este sábado se consumó la segunda incautación de un buque petrolero venezolano por parte de EE.UU. en menos de dos semanas.

Minutos después, el gobierno iraní expresó que el secuestro del barco petrolero venezolano por parte de Estados Unidos era un acto de «piratería estatal».

"La intercepción de un mercante que transportaba petróleo cerca de las costas de Venezuela y su incautación son ejemplo de piratería estatal", dice la declaración de la cancillería iraní publicada en Telegram.

La nueva incautación, confirmada por funcionarios estadounidenses a CNN, fue ejecutada el sábado por la Guardia Costera de Estados Unidos.

Se trata de un petrolero con bandera panameña que transportaba crudo venezolano hacia Asia.

Según las autoridades norteamericanas, la embarcación no figuraba en la lista de sanciones del Tesoro.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró en la red X que el buque había estado recientemente atracado en puertos venezolanos, y advirtió que “Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado”.

Esta operación ocurre apenas diez días después de la incautación del petrolero Skipper, una nave vinculada a Irán y sancionada por el Departamento del Tesoro, cuyo destino era Cuba.

Tras la primera incautación, el presidente Donald Trump afirmó que su gobierno “seguirá persiguiendo a todos los buques que transporten petróleo venezolano”, e incluso anunció un “bloqueo naval” contra los petroleros sancionados por vínculos con los regímenes de Caracas y Teherán.

Las tensiones entre Washington y Caracas se intensificaron desde comienzos de diciembre, cuando Estados Unidos desplegó miles de tropas y un grupo de ataque naval en el Caribe para frenar el tráfico de drogas y armas procedente de Venezuela.

El Pentágono ha reconocido 29 operaciones contra embarcaciones sospechosas, en las que murieron más de un centenar de personas.