Actriz cubana Maikel Amelia exhorta a “vivir con más amor en medio del caos” sistémico que ahoga a Cuba

La actriz afirma que extraña "el desearnos bien unos a otros sin que medie la ruindad"

Vídeos relacionados:

La actriz cubana Maikel Amelia Reyes publicó un extenso mensaje en redes sociales que, en menos de un día, acumuló decenas de miles de reacciones al llamar a “vivir con más amor” en medio de las múltiples crisis en las cuales se encuentra hundida Cuba.

En su publicación compartida este sábado en su perfil de Facebook, la actriz reconoce que Cuba vive tiempos “dificilísimos”, atravesados por carencias materiales, apagones, enfermedades y la fragmentación familiar causada por la emigración, pero insiste en que incluso en ese contexto cada persona conserva la capacidad de elegir cómo enfrentar la realidad.

Captura de Facebook/Maikel Amelia

Reyes relata el dolor de la distancia con su madre, su hermano y otros familiares, así como la imposibilidad económica de reunirse con ellos con frecuencia.

Aun así, afirma que se obliga a optar por la gratitud y la plenitud, convencida de que asumir la responsabilidad personal permite dejar de culpar a otros por la propia desgracia.

El texto defiende la idea de que la miseria material ha ido acompañada de una degradación espiritual y emocional, visible —según la actriz— en el aumento del odio, la envidia y la agresividad social.

Captura de Facebook/Maikel Amelia

Lo más leído hoy:

“Extraño ver a la gente amable entre sí, los olores a carbón mezclado con asados, extraño el desearnos bien unos a otros sin que medie la ruindad y la miseria de espíritu y mente que trae la miseria material y la inconsciencia de creer no podemos elegir”, escribió.

Por eso, agregó, “si en vez de odiar, envidiar y criticar tanto bendijéramos más, nos ayudáramos más, nos alegráramos más del bien de nuestro vecino o compañero entonces seríamos más abundantes en todo sentido positivo y vibraríamos desde el amor y la gratitud”.

En uno de los pasajes más comentados, Reyes sostuvo que no existe igualdad en ningún país ni sistema social, pero sí la posibilidad de tratarnos con respeto, amor y gentileza, porque “el hecho de que tú tengas mejor economía que yo, no me resta a mí… mientras más tengan los que te rodean, más tendrás tú”.

Captura de Facebook/Desmintiendo al NTV de Cuba

A propósito del nuevo año, deseó que el 2026 “nos permita discernir y comprender que tenemos el poder de cambiar al menos nuestro metro cuadrado y que tenemos la capacidad de elegir vivir con más amor en medio del caos y así llegan más milagros a nuestra vida, más oportunidades y más abundancia de lo bueno”.

El mensaje, cerrado con referencias religiosas y un deseo de renovación mental y emocional para los venideros 12 meses, ha generado reacciones encontradas.

Reacciones

Cientos de usuarios agradecieron el llamado a la fe y a la resiliencia, si bien otros recordaron la responsabilidad del poder político en una crisis marcada por el colapso de los servicios básicos, la falta de expectativas y un futuro cada vez más incierto para millones de cubanos.

Captura de Facebook/Desmintiendo al NTV de Cuba

En este sentido señalaron que mientras en Cuba exista un sistema controlado por el Partido Comunista el ciudadano cubano no tendrá libertad de elegir ni su propio destino.

Al respecto, en el grupo de Facebook Desmintiendo al NTV de Cuba, el usuario Ghostman Barceló publicó un extenso texto en el que cuestiona frontalmente el enfoque del mensaje y lo asocia al discurso oficial que, según afirma, desplaza la responsabilidad política hacia el individuo.

Barceló llegó a identificar a la actriz con su personaje de Lucía, de la serie policial Tras la huella, sugiriendo que su reflexión reproduce la lógica moral del aparato represivo.

En su respuesta, el usuario rechazó la idea de que la crisis cubana pueda resolverse mediante un cambio de actitud personal o una “mirada espiritual” sobre la realidad.

Sostuvo que pedir gratitud, calma o amor en un contexto de escasez, miedo y represión equivale a exigir resignación, y afirma que la capacidad de elegir no es un acto místico sino un privilegio material del que millones de cubanos carecen.

A su juicio, presentar la miseria como un problema emocional o de “vibración” constituye una forma elegante de culpabilizar a las víctimas.

El texto recurre reiteradamente a citas de José Martí para contraponer la noción de justicia a la de caridad emocional, y acusa este tipo de discursos de encubrir la desigualdad estructural y el privilegio asociado al poder.

Barceló concluyó que la indignación y la crítica no son odio ni envidia, sino expresiones de dignidad, y que amar a Cuba no implica aceptar el colapso con serenidad, sino señalar a los responsables y exigir cambios reales, aunque ello incomode.

La popular actriz se recupera aún del chikungunya, pero asegura que no ha dejado de trabajar pese a los fuertes dolores que causa la enfermedad.