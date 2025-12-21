Recuperan colchones de donación ocultos en una casa en Santiago de Cuba para su venta ilegal

Vídeos relacionados:

Un nuevo escándalo relacionado con la gestión de donaciones para damnificados por desastres naturales ha generado indignación en Santiago de Cuba, tras la recuperación de decenas de colchones que debían haber sido entregados a familias afectadas por el huracán Melissa, pero que nunca llegaron a su destino.

Según informó el perfil oficialista de Facebook "Héroes del Moncada", oficiales de la Policía realizaron el viernes un registro domiciliario en una vivienda de la localidad Julio Sanguily, donde ocuparon 40 colchones que estaban destinados a quienes perdieron sus bienes por el evento meteorológico.

La nota refiere que los artículos no habían sido distribuidos debido a la acción de "elementos inescrupulosos" que pretendían comercializarlos a elevados precios en el mercado informal.

Tras la intervención policial, los colchones fueron entregados a las autoridades correspondientes, encargadas de garantizar su posterior distribución a quienes estaban previstos como beneficiarios.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada también se hizo eco del caso en Facebook, aunque él cifró en 44 los colchones incautados.

Mayeta señaló que vecinos de Santiago de Cuba llevaban días denunciando irregularidades en la entrega de colchones para los damnificados, así como su presunta reventa ilegal, hasta que la situación estalló públicamente en la calle Julio Sanguily.

"Según relataron residentes del barrio, los artículos formaban parte de los recursos asignados a hogares afectados, pero fueron desviados y ocultados con fines de venta clandestina, a precios inflados y aprovechándose del dolor ajeno", precisa la nota.

Lejos de apaciguar los ánimos, el hallazgo policial avivó la indignación popular y desató críticas sobre la seguridad de los donativos, la falta de controles efectivos y la opacidad en los mecanismos de distribución de la ayuda humanitaria.

Los vecinos temen que, una vez más, este tipo de hechos termine diluyéndose sin consecuencias claras y exigen que se investigue el hecho y se determinen responsabilidades.

"Desviar ayuda no es un 'negocio'. Es una traición a la solidaridad que sostiene a la gente en los momentos más duros", comentó Mayeta.

Mientras tanto, la recuperación de los colchones deja al descubierto un problema recurrente: la brecha entre la ayuda que se anuncia y la que realmente llega a quienes más la necesitan.