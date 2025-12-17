Ayuda desde Malasia para damnificados: Envían sábanas y toallas para familias afectadas por huracán Melissa

Vídeos relacionados:
Un donativo de sábanas y toallas enviado desde Malasia para familias damnificadas en el oriente de Cuba tras el paso del huracán Melissa arribó este miércoles a Cuba.
Calificado por la prensa oficialista como “pequeño” y “modesto”, el donativo está destinado a "familias de alguna comunidad del oriente cubano donde se perdió todo" por las inundaciones asociadas al fenómeno meteorológico.
La embajadora cubana Yadira Ledesma aseguró que el envío refleja “apoyo, cariño y admiración por la resistencia” del pueblo cubano y agradeció la participación de amigos de Cuba en Malasia, médicos malasios graduados en la isla, cubanos residentes y la colaboración de la Embajada de Cuba en Países Bajos para concretar el proyecto humanitario.
Según la diplomática, concretar la ayuda implicó superar “incontables dificultades” que atribuyó a los obstáculos derivados de las sanciones asociadas al "bloqueo" económico, financiero y comercial de Estados Unidos, que describió como “casi infranqueables”.
En esa línea, afirmó que “casi tuvimos que hacer magia para lograrlo”, al tiempo que defendió que el pueblo “lo necesita y merece”.
El donativo consiste en sábanas y toallas y remarca nuevamente que el gesto, aunque “modesto”, busca acompañar a los afectados.
La embajadora cerró con un deseo: que “sobre esas sábanas se sigan tejiendo los sueños de una Cuba mejor”.
Otro envío llegó recientemente a Cuba: un donativo proveniente de Martinica que arribó a Santiago de Cuba con 14.5 toneladas de medicamentos, alimentos, ropa y artículos de primera necesidad, también para apoyar a la población afectada por el huracán Melissa, según la prensa oficialista.
El cargamento incluiría medicinas, artículos de aseo y juguetes para niños, y se citan declaraciones de autoridades locales sobre su distribución y utilidad, especialmente en el sector de la salud.
Sin embargo, la realidad de las donaciones es otra. Múltiples denuncias de cubanos han señalado ayudas que llegan incompletas, en mal estado o que no alcanzan a quienes realmente las necesitan, en medio de procesos descritos como opacos.
Recientemente, una supuesta ayuda social a un anciano de 86 años en el municipio San Luis, Santiago de Cuba, desató una ola de indignación entre vecinos, familiares y usuarios en redes sociales, al evidenciarse de nuevo el fallido sistema de atención del Estado y el trato humillante que reciben las personas en extrema vulnerabilidad.
El caso lo denunció el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien informó que Roberto Flores Baños, residente en la comunidad de Leonor, Dos Caminos de San Luis, recibió una “donación” gestionada por una trabajadora social que consistía únicamente en una chaqueta desgastada y un pantalón viejo, ambos con manchas y roturas visibles.
Preguntas frecuentes sobre las donaciones y la situación en Cuba tras el huracán Melissa
¿Qué tipo de ayuda ha enviado Malasia a Cuba tras el huracán Melissa?
Malasia ha enviado un donativo de sábanas y toallas para las familias damnificadas en el oriente de Cuba. Este gesto, aunque calificado como "modesto", busca apoyar a las comunidades que lo han perdido todo debido a las inundaciones provocadas por el huracán Melissa.
¿Qué obstáculos enfrentó la embajadora cubana para concretar la ayuda desde Malasia?
La embajadora cubana, Yadira Ledesma, mencionó que la ayuda enfrentó "incontables dificultades" debido a los obstáculos derivados de las sanciones económicas, financieras y comerciales de Estados Unidos, las cuales describió como “casi infranqueables”. Ledesma destacó el esfuerzo realizado para superar estas barreras y lograr que el donativo llegara a Cuba.
¿Qué otras donaciones ha recibido Cuba tras el huracán Melissa?
Cuba ha recibido múltiples donaciones de varios países y organizaciones internacionales, incluyendo envíos de medicamentos, alimentos, ropa y artículos de primera necesidad. Martinica, Venezuela, China, España, Alemania y la Unión Europea han enviado cargamentos significativos para apoyar a las provincias orientales más afectadas, como Santiago de Cuba, Granma y Holguín.
¿Qué problemas se han denunciado en la distribución de la ayuda en Cuba?
Existen denuncias de que la ayuda no siempre llega a quienes realmente lo necesitan. Se ha reportado que las donaciones llegan incompletas, en mal estado o son distribuidas de manera opaca. Además, hay quejas de que parte de los suministros terminan a la venta en tiendas en divisas o se destinan a instalaciones estatales, en lugar de llegar a los damnificados.
