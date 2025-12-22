Así se celebra la Navidad en Cuba después del chikungunya

El creador de contenido cubano Víctor Manuel Santana García, conocido en redes sociales como @seovitti_, compartió con sus seguidores cómo se prepara para la Navidad en Cuba, una celebración que, según él, "no es una tradición fuerte ni se celebra en todas las casas" en la isla.
Santana explicó que recientemente sufrió los efectos del chikungunya, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que le dejó lesiones visibles en la piel.
Mostró el rash que aún le afecta y, sin decir ni una palabra al respecto, evocó una situación de salud que muchos cubanos están atravesando por la epidemia de chikungunya que afecta al país.
A pesar del malestar y de la difícil situación económica que atraviesan la mayoría de los hogares, el joven decidió mantener vivo el espíritu navideño. Mostró cómo armó su arbolito de más de una década, al que le puso decoraciones viejas pero cargadas de valor sentimental.
"Hay personas que han mantenido la tradición, y a muchos nos gusta tener al menos un detallito navideño en casa", comentó.
El video de @seovitti_ refleja la realidad de muchas familias cubanas, que entre apagones, enfermedades y carencias, intentan conservar un poco de alegría y esperanza durante las fiestas de diciembre.
Preguntas frecuentes sobre la Navidad y la situación sanitaria en Cuba
¿Cómo se celebra la Navidad en Cuba?
En Cuba, la Navidad no es una tradición fuerte y no se celebra en todos los hogares. A pesar de esto, algunas familias intentan mantener el espíritu navideño con decoraciones sencillas y momentos de unión familiar. Esto se debe a que durante décadas, el régimen comunista cubano silenció esta celebración, sustituyéndola por actos políticos. Sin embargo, cada vez más cubanos intentan celebrar la Navidad, valorando la vida y la unión familiar, incluso en medio de carencias.
¿Cuál es la situación sanitaria actual en Cuba debido al chikungunya?
Actualmente, Cuba enfrenta una grave epidemia de chikungunya, agravada por la falta de medicamentos y recursos para combatirla. El sistema de salud está colapsado, con hospitales desbordados y una escasez de insecticidas y personal para controlar la propagación del mosquito transmisor. La población recurre a remedios naturales ante la falta de fármacos, y las autoridades no tienen un control efectivo sobre la situación, lo que genera una gran preocupación entre los ciudadanos.
¿Cómo afecta la crisis económica a las celebraciones navideñas en Cuba?
La crisis económica en Cuba limita significativamente las celebraciones navideñas, ya que muchos hogares enfrentan apagones, escasez de alimentos y falta de recursos básicos. A pesar de estas dificultades, algunas familias intentan mantener tradiciones sencillas que les permitan celebrar la unión familiar y la vida. La situación económica actual hace que las celebraciones sean modestas, pero cargadas de significado emocional.
¿Qué medidas se están tomando en Cuba para controlar la epidemia de chikungunya?
Las medidas para controlar la epidemia de chikungunya en Cuba son insuficientes debido a la escasez de recursos. Aunque el gobierno ha intentado implementar protocolos y acciones de seguimiento, la falta de insecticidas, personal y combustible para fumigaciones limita la efectividad de estas medidas. La población ha sido instada a tomar precauciones individuales, pero el avance del mosquito es más rápido que los esfuerzos para detenerlo.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.