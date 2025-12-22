Así se celebra la Navidad en Cuba después del chikungunya

El creador de contenido cubano Víctor Manuel Santana García, conocido en redes sociales como @seovitti_, compartió con sus seguidores cómo se prepara para la Navidad en Cuba, una celebración que, según él, "no es una tradición fuerte ni se celebra en todas las casas" en la isla.

Santana explicó que recientemente sufrió los efectos del chikungunya, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que le dejó lesiones visibles en la piel.

Mostró el rash que aún le afecta y, sin decir ni una palabra al respecto, evocó una situación de salud que muchos cubanos están atravesando por la epidemia de chikungunya que afecta al país.

A pesar del malestar y de la difícil situación económica que atraviesan la mayoría de los hogares, el joven decidió mantener vivo el espíritu navideño. Mostró cómo armó su arbolito de más de una década, al que le puso decoraciones viejas pero cargadas de valor sentimental.

"Hay personas que han mantenido la tradición, y a muchos nos gusta tener al menos un detallito navideño en casa", comentó.

El video de @seovitti_ refleja la realidad de muchas familias cubanas, que entre apagones, enfermedades y carencias, intentan conservar un poco de alegría y esperanza durante las fiestas de diciembre.