Incremento de casos de arbovirosis obliga a una “intervención” sanitaria en comunidad de Holguín

El incremento de los casos de arbovirosis obligó a las autoridades a realizar una “intervención” de salud en la localidad rural de Velasco, en el municipio holguinero de Gibara.
Según la prensa oficialista, que no dio detalles del número de casos ni de la gravedad, cerca de 100 profesionales de la salud y estudiantes de “Ciencias Médicas, realizaron acciones de asistencia especializada, pesquisa activa y control antivectorial”.
Representantes de 20 especialidades médicas llegaron al lugar con el objetivo de acercar “la atención de salud a zonas de difícil acceso”
Los estudiantes de medicina, por su parte, realizaron pesquisas activas “encaminadas a identificar casos que requieran una evaluación clínica más rigurosa, y seguimiento especializado”.
También se realizó un “amplio operativo de fumigación” en casas y espacios públicos.
Crisis de salud
El pasado jueves, El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) confirmó un total de 55 fallecidos y 43 pacientes reportados de grave a causa de arbovirosis en Cuba, según informó la viceministra Carilda Peña García-
Lo más leído hoy:
La funcionaria explicó que el incremento de casos está vinculado principalmente a la circulación del virus del dengue y del chikungunya, aunque aseguró que no se han diagnosticado nuevos casos de fiebre de Oropouche en los últimos días.
De los fallecidos 18 fueron por dengue y el resto por chikungunya, y la mayoría de las víctimas son menores de 18 años, explicó.
La funcionaria del MINSAP señaló además que 43 pacientes permanecen ingresados en salas de cuidados intensivos, cifra que representa un aumento de cinco casos respecto al día anterior, y que la mayoría de los pacientes en estado grave son menores de 18 años.
“Ayer se pesquisaron 2.188 personas con síndrome febril, la mayoría con seguimiento en el hogar y sin necesidad de ingreso hospitalario”, detalló Peña García durante su comparecencia en Canal Caribe.
Según el MINSAP, el índice de incidencia del dengue se sitúa en 8,32, cifra inferior a la del mismo período de 2024 (12,31), aunque la transmisión continúa activa en todas las provincias del país.
La viceministra informó que se reportaron 372 nuevos casos sospechosos de chikungunya, de los cuales 27 fueron confirmados por laboratorio.
Hasta la fecha, Cuba acumula 47.756 casos de la enfermedad, de ellos 46.053 sospechosos y 1.703 confirmados.
Preguntas frecuentes sobre el brote de arbovirosis en Cuba
¿Cuál es la situación actual de la epidemia de arbovirosis en Cuba?
La epidemia de arbovirosis en Cuba es crítica, con un aumento de casos de dengue y chikungunya que ha resultado en 55 muertes y 43 pacientes en estado grave. Los menores de 18 años son los más afectados, y el sistema de salud enfrenta un colapso debido a la falta de recursos y personal.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para controlar la epidemia?
Las autoridades cubanas han implementado un operativo de fumigación y control antivectorial en áreas afectadas, además de movilizar a profesionales de la salud y estudiantes para realizar pesquisas activas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas es limitada por la falta de insecticidas y recursos médicos.
¿Por qué el brote de arbovirosis es tan grave en Cuba?
La gravedad del brote en Cuba se debe a la combinación de factores como la falta de insumos médicos, la escasez de insecticidas, y el deterioro del sistema sanitario. Además, la propagación del mosquito Aedes aegypti no ha sido controlada eficazmente, lo que ha facilitado la transmisión de enfermedades como el dengue y el chikungunya.
¿Qué impacto tiene la epidemia en la población infantil en Cuba?
El impacto de la epidemia en la población infantil es significativo, con la mayoría de los casos graves y críticos siendo menores de 18 años. La falta de recursos y la saturación de hospitales han agravado la situación, dejando a muchos niños sin la atención médica necesaria.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.