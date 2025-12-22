Policía italiana detiene a cubanos acusados de robo

Carabineros en ofensiva contra la delincuencia en el centro de Roma (imagen de referencia)

Vídeos relacionados:

Dos ciudadanos cubanos fueron detenidos por robos cometidos en el centro histórico de la ciudad de Roma esta semana, según reportes de la prensa local.

Durante operativos realizados por los Carabineros de la Compañía Central de Roma, dirigidos a prevenir y frenar la delincuencia urbana en vísperas de las fiestas de fin de año, fueron sorprendidos y arrestados dos hombres de nacionalidad cubana que habían robado a un turista y en una tienda, en hechos separados.

Captura de Facebook/Zona Roma Nord

Uno de ellos, de 30 años, fue detenido por los Carabineros de la Estación Aventino de Roma, acusado de robar la bolsa de un turista que estaba comiendo en un restaurante de la zona. Los agentes lograron capturarlo antes de que escapara.

El otro cubano, de 20 años, fue arrestado por los Carabineros de la Estación San Lorenzo in Lucina, inmediatamente después de sustraer varias prendas de vestir de una tienda de artículos de lujo en Via del Corso.

Las autoridades no publicaron la identidad de los detenidos.

Lo más leído hoy:

En la ofensiva policial en áreas del centro histórico de Roma y sus inmediaciones, fueron aprehendidos también individuos procedentes de otros países, por robo o tráfico de drogas. Según el reporte, los policías prestaron especial atención a los restaurantes con terrazas, que a menudo son blanco de “los delincuentes que buscan víctimas distraídas o despreocupadas”.

A inicios de este mes, medios de prensa de la ciudad de Milán dieron a conocer otro hecho delictivo cometido por un ciudadano cubano. El individuo, de 29 años, fue arrestado después de robar a un hombre de 75 años en un tren M3, en la estación de San Babila, el 2 de diciembre, reportó MilanoToday.

El sospechoso aprovechó el momento en que el anciano ayudaba a su esposa a bajar del tren, para abrir el bolso del señor y sacar la billetera, que contenía documentos y unos 65 euros.

Sin embargo, mientras consumaba el robo, era observado por un policía de la sexta sección anticarterismo de la Brigada Móvil, quien lo detuvo de inmediato.

En los últimos años, se han reportado numerosos robos cometidos por cubanos en distintas ciudades de Italia. Pero también han sido arrestados nacionales de Cuba por delitos más graves, como tráfico de drogas y asesinatos.

En mayo, un cubano de 27 años fue arrestado en las afueras de Milán tras ser acusado de apuñalar a un niño egipcio de 13 años, durante una supuesta transacción de drogas. El menor falleció días después de la agresión.