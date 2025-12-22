Falta de maestros obliga a una secundaria de Camagüey a ofertar plazas de docentes públicamente

Los salarios de los maestros no cubren ni siquiera necesidades básicas

Una escuela de Camagüey colocó un aviso público buscando maestros para varias asignaturas, una escena que confirma el colapso del sistema educativo cubano y la incapacidad del Estado para retener personal docente.

A través de su perfil en Facebook, el periodista cubano José Luis Tan Estrada compartió la imagen del cartel colocado en la secundaria básica Pepito Mendoza García, en territorio agramontino, donde se ofrece empleo para maestros.

La convocatoria incluye la necesidad de docentes en asignaturas clave como Matemática, Español e Historia, lo cual refleja la profundidad del déficit docente.

Captura de Facebook/José Luis Tan Estrada

La imagen del aviso, que comenzó a circular entre padres y vecinos, evidencia que la falta de maestros ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una carencia estructural.

Ante aulas vacías, las escuelas recurren a llamados improvisados que sustituyen cualquier planificación educativa por la urgencia de cubrir horarios.

En los comentarios a la publicación, varios usuarios recordaron que esta situación se arrastra desde hace años, y se ha ido agravando.

Antiguos estudiantes universitarios relataron cómo fueron “contratados” para impartir clases siendo aún alumnos, incluso en centros de alto rendimiento académico, mientras autoridades educativas llegaron a plantear el uso de estudiantes de primer año como docentes, en nombre de la “subsistencia” del sistema.

Otros testimonios apuntaron directamente a las causas del éxodo, como salarios que no cubren necesidades básicas, pagos tardíos y electrónicos imposibles de cobrar con regularidad, presión institucional para inflar promociones y una creciente desmotivación profesional.

“Del amor no se vive”, resumió un exprofesor que abandonó el aula al ver cómo personas sin formación eran colocadas frente a los estudiantes.

Padres y ciudadanos coincidieron en que la crisis no se limita a una escuela ni a Camagüey. Secundarias, preuniversitarios y hasta centros emblemáticos enfrentan la misma realidad, mientras muchos docentes optan por empleos informales, el sector privado o la emigración.

Para varios comentaristas, el deterioro educativo es parte de un colapso más amplio del sector estatal, marcado por bajos salarios, envejecimiento poblacional y falta total de incentivos.

La provincia de Camagüey inició el curso 2025-2026 con un déficit superior a los 2,000 maestros, una situación crítica que deja en evidencia la incapacidad del sistema para garantizar la totalidad de las clases a unos 98,000 estudiantes matriculados.

Asimismo, Matanzas comenzó el periodo lectivo con 2,033 plazas de docentes sin cubrir en todos los niveles de enseñanza, una cantidad similar a las que necesitaba Sancti Spíritus, que arrancó las clases con solo 68 % de cobertura docente.

El curso escolar 2024-2025 abrió las puertas en Cuba con un déficit de 24,000 profesores, en un contexto marcado por un elevado éxodo migratorio, una galopante inflación y bajos salarios en pesos cubanos, en momentos que el gobierno profundiza la dolarización de la economía, lo cual desestimula la permanencia en la mayoría de los mal pagados puestos en el sector estatal.