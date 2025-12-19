Cuba entra en fin de año a oscuras: Apagones masivos por déficit de casi 2,000 MW

Vídeos relacionados:

Cuba llega a la recta final del año sumida en una de las peores crisis energéticas de los últimos tiempos, con apagones generalizados que se extienden durante toda la jornada y un déficit de generación que roza los 2,000 megawatts (MW), según datos oficiales de la Unión Eléctrica (UNE).

De acuerdo con la nota informativa sobre el Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) correspondiente a este viernes 19 de diciembre, el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas del día anterior.

La mayor afectación se registró a las 6:10 pm, cuando el déficit de capacidad de generación alcanzó los 1,989 MW, una cifra que refleja la extrema fragilidad del sistema.

Un sistema colapsado desde la madrugada

Este viernes, a las 6:00 am, la disponibilidad total del SEN era de apenas 1,330 MW, frente a una demanda de 2,355 MW, lo que provocó una afectación inmediata de 1,038 MW.

Para el horario del mediodía, la UNE estimó que los apagones se mantendrían en torno a los 1,100 MW, confirmando que no existiría alivio durante el día.

La situación responde a una combinación de averías, mantenimientos prolongados, limitaciones técnicas y una severa falta de combustible, factores que mantienen fuera de servicio una parte considerable de la capacidad instalada del país.

Averías y mantenimientos en termoeléctricas clave

Entre las principales incidencias reportadas figuran averías en cuatro unidades de las termoeléctricas Máximo Gómez, Nuevitas, Felton y Antonio Maceo.

A ello se suman bloques que permanecen fuera de servicio por mantenimiento programado o prolongado en las CTE Mariel, Santa Cruz (dos) y en la Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Solo por limitaciones en la generación térmica, el país tiene 397 MW indisponibles, lo que agrava aún más la situación.

La falta de combustible sigue pasando factura

El déficit energético también está marcado por la escasez de combustibles e insumos básicos.

La UNE reportó que 83 centrales de generación distribuida, equivalentes a 798 MW, se encuentran fuera de servicio por esta causa. A ello se añaden 108 MW afectados en la Central Fuel de Moa y 95 MW indisponibles por falta de lubricante.

En total, los problemas asociados al suministro de combustible y lubricantes representan 1,004 MW afectados, una cifra que por sí sola explica buena parte de los apagones que sufre el país.

Un pico nocturno aún más crítico

Para el horario pico nocturno, el más complejo, la UNE prevé la entrada de las unidades 3 y 5 de la CTE Renté, con aportes estimados de 45 MW y 65 MW, respectivamente.

Aun así, la disponibilidad total apenas alcanzaría los 1,440 MW, frente a una demanda máxima prevista de 3,380 MW.

Esto dejaría un déficit de 1,940 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones anunciadas, la afectación podría llegar hasta los 1,970 MW, uno de los niveles más altos registrados en los últimos meses.

La energía solar no logra compensar el colapso

Aunque el Gobierno ha apostado por la incorporación de energía renovable, los resultados siguen siendo insuficientes para compensar el deterioro del sistema.

La UNE informó que los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos generaron 2,823 MWh, con una potencia máxima de 520 MW durante el horario de mayor irradiación solar.

Si bien este aporte resulta relevante durante el día, no logra cubrir la demanda nacional ni ofrecer una solución a los apagones nocturnos, cuando la generación solar desaparece por completo.

La Habana también a oscuras

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que la capital no escapó a la crisis.

Durante el jueves, el servicio eléctrico estuvo afectado por 12 horas y 25 minutos, con una máxima afectación de 334 MW a las 6:10 pm.

El servicio fue restablecido a las 11:52 pm, pero en la madrugada volvieron los apagones: el bloque 3 resultó afectado a partir de las 5:14 am por déficit de generación.

La entidad reiteró que estas afectaciones "dependen de las exigencias del SEN", una afirmación que se repite día tras día mientras la población enfrenta cortes cada vez más prolongados.

Un cierre de año marcado por la incertidumbre

Con apagones que superan las 20 horas en varias zonas del país, Cuba entra en el fin de año en un escenario de profunda incertidumbre energética.

Las cifras oficiales confirman que el sistema eléctrico continúa operando muy por debajo de la demanda real, sin una solución inmediata a la vista, mientras millones de cubanos enfrentan el cierre de 2025 entre la oscuridad, el calor y la paralización de la vida cotidiana.