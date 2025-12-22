Estas son las 10 ciudades más divertidas de EE. UU: ¿Qué lugar crees que ocupa Miami?

Vídeos relacionados:

¿Dónde se vive más la diversión en Estados Unidos? La plataforma financiera WalletHub acaba de publicar su ranking anual de las ciudades más entretenidas del país, y los resultados confirman que la diversión no está repartida por igual.

Tras analizar más de 180 urbes y comparar 65 indicadores clave —como la cantidad de gimnasios, bares, cines, restaurantes y eventos por habitante—, el informe revela cuáles son los destinos donde el entretenimiento nunca se detiene.

En el primer lugar, sin sorpresas, se encuentra Las Vegas (Nevada), la inagotable Ciudad del Pecado. Su oferta de espectáculos, casinos abiertos las 24 horas, restaurantes con estrellas Michelin y conciertos de talla mundial la mantienen en la cima como la capital indiscutible del ocio.

Le siguen Orlando (Florida), el paraíso de los parques temáticos, y Miami (Florida), que se consolida como la tercera ciudad más divertida del país.

Según WalletHub, el “factor diversión” de Miami es parte esencial de su identidad: una vibrante vida nocturna, festivales de música y arte durante todo el año, playas icónicas y una escena gastronómica multicultural que atrae tanto a locales como a visitantes internacionales.

En el cuarto y quinto puesto aparecen Atlanta (Georgia) y Nueva Orleans (Luisiana), reconocidas por su energía musical, festivales y ambiente callejero. Cierran el top ten Houston (Texas), San Francisco (California), Austin (Texas), Portland (Oregón) y Cincinnati (Ohio), todas con una combinación de cultura, gastronomía y vida social que las hace irresistibles.

Lo más leído hoy:

De acuerdo con los analistas, las ciudades mejor valoradas son aquellas que ofrecen diversión accesible, sin que los precios de entradas o comidas supongan un lujo.

En promedio, los estadounidenses gastan más de 3,600 dólares al año en entretenimiento, por lo que vivir en un lugar con opciones asequibles puede marcar una gran diferencia.

Así que, si lo tuyo es la música, la comida, los festivales o simplemente disfrutar de la vida, ya sabes dónde buscar: entre Las Vegas, Orlando y Miami está el triángulo más divertido de Estados Unidos.