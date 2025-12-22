Así reaccionó una cubana cuando su novio le pidió matrimonio en pleno restaurante el día de su cumpleaños

Un romántico gesto de amor se ha hecho viral en redes sociales, luego de que un cubano decidiera pedirle matrimonio a su novia durante la celebración de su cumpleaños, en un restaurante repleto de personas.

En el video, compartido en TikTok por el usuario @robert__1991___, se aprecia el emotivo momento en que el joven se arrodilla ante su pareja y le entrega el anillo, mientras los presentes observan con sorpresa y emoción.

“Hoy, día de tu cumpleaños. ¿Te quieres casar conmigo? Espero que este amor sea para toda la vida. Te amo”, se lee en el texto superpuesto en el video, que rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios de felicitación.

La joven, visiblemente emocionada, acepta la propuesta entre risas y abrazos, en una escena que ha conmovido a los usuarios por su espontaneidad y ternura.

El momento fue grabado por amigos de la pareja, quienes celebraron el compromiso entre aplausos. Aunque no se han revelado sus nombres completos, la pareja se ha convertido en sensación en TikTok por su historia de amor.