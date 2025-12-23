El fallo que disparó la fortuna de Musk: así llegó a los $700 mil millones y qué significa realmente

Vídeos relacionados:

Elon Musk se convirtió recientemente en la primera persona del mundo con un patrimonio neto estimado por encima de los 700 mil millones de dólares, después de que el Tribunal Supremo del estado de Delaware (EE. UU.) tomara una decisión que restablece uno de los paquetes de compensación más grandes de la historia corporativa.

Qué pasó y por qué importa

La historia comienza con un plan de compensación para Musk aprobado por Tesla en 2018, diseñado como incentivo para que el CEO alcanzara metas extremadamente ambiciosas relacionadas con el valor de mercado de la compañía.

Ese plan quedó anulado en 2024 por un tribunal inferior en Delaware, que lo calificó como excesivo y cuestionó la forma en que fue aprobado. Pero la decisión fue revocada por el Tribunal Supremo de Delaware, que concluyó que eliminar totalmente ese paquete era improcedente e injusto, porque Musk no había recibido compensación por seis años de trabajo, dado que su remuneración está ligada a acciones, no a un salario tradicional.

Como resultado, ese paquete de 2018 —que originalmente valía unos 56 mil millones de dólares— ahora vale alrededor de 139 mil millones debido al elevado precio de las acciones de Tesla.

Ese restablecimiento contribuyó a elevar el cálculo del patrimonio total de Musk por encima de la marca histórica de los 700 mil millones de dólares, un hito que pocos habían alcanzado jamás en los rankings de millonarios.

Por qué este fallo legal mueve tanto dinero

El fallo volvió a poner sobre la mesa un paquete de acciones que Musk no había cobrado, aumentando su patrimonio estimado de forma significativa.

La decisión refuerza el control de Musk sobre Tesla, lo que también puede afectar la percepción de los inversores.

La sentencia se produce en un contexto donde Tesla ya aprobó otro pago para Musk (hasta 1 billón de dólares si cumple objetivos muy altos en los próximos años), lo que mantiene la atención sobre su futuro financiero.

Qué dijo el tribunal

En la sentencia, los jueces indicaron que anular por completo el paquete de compensación de 2018 era un “remedio demasiado extremo” y que dejar a Musk sin pago por años de trabajo no era equitativo. Por eso, en vez de cancelar el paquete otra vez, lo restauraron y otorgaron un dólar simbólico en daños mínimos, señalando que esa era la forma correcta de equilibrar las cosas.

Impacto más allá de Musk

Este fallo ha generado una discusión más amplia sobre la jurisdicción corporativa en Estados Unidos. Delaware, tradicionalmente el estado preferido para registrar empresas, ha recibido críticas y ha visto movimientos de algunas compañías que buscan lugares más favorables para evitar litigios similares en el futuro.