Madre cubana denuncia que estafadores le exigen dinero por información sobre su hijo desaparecido en Bayamo

Una madre cubana vive horas de profunda angustia tras la desaparición de su hijo en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, pero también enfrenta la indignación de ser víctima de personas inescrupulosas que intentan estafarla aprovechándose de su dolor.

Niurka Botello lanzó una alerta pública el pasado viernes luego de que perdiera todo contacto con su hijo, Rennes Herrera Botello, quien salió de su vivienda el jueves por la mañana y desde entonces no ha regresado ni se ha comunicado con la familia.

En una extensa publicación en Facebook, la madre denunció que desconocidos la han llamado y escrito para pedirle dinero, asegurando tener información sobre el paradero del joven. Botello calificó estos actos como un abuso cruel contra una madre desesperada.

Publicación de Facebook/Niurka Botello

“Soy la madre que llora por un hijo desaparecido desde hace cuatro días, que está sufriendo como nadie imagina”, escribió. Aunque agradeció las muestras de solidaridad, mensajes y llamadas de personas con buenas intenciones, expresó su indignación contra quienes intentan lucrar con su tragedia.

La mujer aseguró que no cuenta con dinero, que lo poco que entra a su hogar es fruto de su trabajo y está destinado a mantener a sus dos hijas y cubrir las necesidades básicas diarias. También subrayó que su hijo no consume drogas ni anda en malos pasos, y que confía en que aún se encuentra en Bayamo o sus alrededores.

Niurka Botello denunció además que personas desde el extranjero, incluso identificando a uno como mexicano, habrían intentado suplantar cuentas o evadir WhatsApp sin su consentimiento, lo que aumentó su angustia y enojo. “¿Quién le pone un freno a estos descarados que se aprovechan del dolor ajeno?”, cuestionó en su mensaje.

La desaparición del joven ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde activistas y perfiles informativos han compartido la denuncia para ayudar a localizarlo.

En Cuba, no existen protocolos oficiales efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas. Ante la ausencia de canales estatales funcionales y la limitada respuesta de las autoridades, las familias suelen recurrir a las redes sociales como único recurso para pedir ayuda y visibilizar estos casos.

Mientras continúa la incertidumbre, la madre insiste en mantener la fe y pidió respeto, empatía y colaboración genuina para dar con el paradero de su hijo.