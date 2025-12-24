Luis Alberto García: “Gracias al chikungunya ya sé lo que se siente tener 100 años”

Vídeos relacionados:
El reconocido actor cubano Luis Alberto García Novoa dejó un singular mensaje en redes sociales sobre las secuelas del chikungunya, enfermedad que se ha expandido por toda Cuba en los últimos meses.
“Todo mi agradecimiento al cariñoso y persistente Chikungunya porque gracias a sus secuelas (me duelen las pestañas, las uñas y las puntas de algunos pelos), ya sé lo que se siente y lo que no, cuando un humano logra cumplir más de 100 años”, escribió el artista en Facebook.
El mensaje refleja la difícil situación sanitaria que atraviesa el país, donde el aumento de casos de chikungunya, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, causa alarma entre la población.
El gobierno reconoció que se trata de una epidemia y admite que sus datos oficiales sobre contagios y muertes siguen siendo confusos e incompletos.
El virus ha cobrado vidas, especialmente entre niños y ancianos, en un contexto de crisis hospitalaria y escasez de medicamentos en Cuba.
En redes sociales, cubanos de distintas provincias reportan largas colas en policlínicos y hospitales, sin acceso a tratamientos adecuados. Muchos ni siquiera acuden a los centros de salud y pasan la enfermedad solos en sus casas, con escasos recursos y sin medicamentos.
Lo más leído hoy:
“Un desastre así estimula la fantasía y la imaginación de cualquier actriz o actor”, añadió García, quien suele usar el humor para comentar los temas que afectan a la sociedad cubana. Su publicación generó miles de reacciones de apoyo y empatía de seguidores dentro y fuera de Cuba.
Preguntas frecuentes sobre el brote de chikungunya en Cuba
¿Qué es el chikungunya y cómo se transmite?
El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, el mismo vector responsable de otras enfermedades como el dengue y el zika. Los síntomas incluyen fiebre alta, fuertes dolores en las articulaciones, erupciones cutáneas y fatiga extrema. En Cuba, el brote se ha intensificado debido a la crisis sanitaria y la falta de medidas efectivas de control vectorial.
¿Cuáles son las principales dificultades para enfrentar el chikungunya en Cuba?
En Cuba, las principales dificultades para enfrentar el chikungunya son la escasez de medicamentos, la falta de insecticidas y un sistema de salud colapsado. La población denuncia largas colas en hospitales sin acceso a tratamientos adecuados, y muchos enfermos permanecen en casa sin atención médica. Además, el gobierno no ha proporcionado información clara ni ha tomado medidas efectivas para detener el brote.
¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir el chikungunya?
Para prevenir el chikungunya, es importante evitar la picadura del mosquito Aedes aegypti. Esto incluye el uso de repelentes, cubrir áreas expuestas del cuerpo, instalar mosquiteros en ventanas y puertas, y eliminar cualquier acumulación de agua donde los mosquitos puedan reproducirse. La participación comunitaria es fundamental en el control de mosquitos, especialmente en un contexto donde las campañas gubernamentales son ineficaces.
¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante la crisis del chikungunya?
La respuesta del gobierno cubano ha sido inadecuada y confusa. A pesar de reconocer la epidemia, los datos oficiales sobre contagios y muertes son limitados y poco claros. No se han implementado medidas efectivas de saneamiento ni control vectorial, y las quejas sobre la falta de medicamentos y recursos son constantes. La población continúa demandando transparencia y acciones concretas para enfrentar la crisis.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.