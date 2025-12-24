Luis Alberto García: “Gracias al chikungunya ya sé lo que se siente tener 100 años”

Vídeos relacionados:

El reconocido actor cubano Luis Alberto García Novoa dejó un singular mensaje en redes sociales sobre las secuelas del chikungunya, enfermedad que se ha expandido por toda Cuba en los últimos meses.

“Todo mi agradecimiento al cariñoso y persistente Chikungunya porque gracias a sus secuelas (me duelen las pestañas, las uñas y las puntas de algunos pelos), ya sé lo que se siente y lo que no, cuando un humano logra cumplir más de 100 años”, escribió el artista en Facebook.

El mensaje refleja la difícil situación sanitaria que atraviesa el país, donde el aumento de casos de chikungunya, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, causa alarma entre la población.

El gobierno reconoció que se trata de una epidemia y admite que sus datos oficiales sobre contagios y muertes siguen siendo confusos e incompletos.

El virus ha cobrado vidas, especialmente entre niños y ancianos, en un contexto de crisis hospitalaria y escasez de medicamentos en Cuba.

En redes sociales, cubanos de distintas provincias reportan largas colas en policlínicos y hospitales, sin acceso a tratamientos adecuados. Muchos ni siquiera acuden a los centros de salud y pasan la enfermedad solos en sus casas, con escasos recursos y sin medicamentos.

“Un desastre así estimula la fantasía y la imaginación de cualquier actriz o actor”, añadió García, quien suele usar el humor para comentar los temas que afectan a la sociedad cubana. Su publicación generó miles de reacciones de apoyo y empatía de seguidores dentro y fuera de Cuba.