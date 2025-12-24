La Corte Suprema frena a Trump e impide el despliegue militar en operativos migratorios en Illinois

Guardia Nacional Foto © Guardia Nacional

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la solicitud del presidente Donald Trump para desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois durante operativos migratorios en el área de Chicago.

El fallo representa un duro revés judicial para la Administración republicana y un triunfo político para el gobernador demócrata JB Pritzker, quien ha condenado fuertemente las redadas en ese estado y salido en defensa de los inmigrantes que allí residen, informó Telemundo.

En una orden no firmada, el tribunal desestimó la petición de emergencia del Gobierno federal, que argumentaba que las tropas eran necesarias para proteger a los agentes federales durante redadas de inmigración en Illinois, donde el rechazo a las redadas migratorias es masivo.

El fallo, de carácter preliminar, limita el poder del presidente para invocar una ley federal que autoriza el uso de fuerzas militares en situaciones de “rebelión o peligro de rebelión” o cuando las fuerzas regulares “no puedan ejecutar las leyes de Estados Unidos”.

El gobernador Pritzker celebró la decisión como “un gran triunfo para Illinois y la democracia estadounidense”, al sostener que Trump no tenía autoridad para federalizar y desplegar tropas en su estado.

“Este fallo es un paso importante para frenar el abuso de poder constante de la Administración Trump y su marcha hacia el autoritarismo”, declaró el mandatario estatal, un carismático multimillonario que en los últimos meses ha promovido personalmente negocios latinos locales.

“Illinois seguirá vigilante y defenderá los derechos de nuestro pueblo frente a cualquier nuevo intento de abuso de autoridad”, subrayó.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió la medida presidencial, asegurando que Trump “prometió proteger al pueblo estadounidense y a los agentes federales frente a alborotadores violentos”, y que “nada en el fallo de hoy resta importancia a esa agenda fundamental”.

“El presidente activó la Guardia Nacional para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias y la seguridad del personal federal”, agregó Jackson.

Aunque la decisión judicial afecta solo al estado de Illinois, sienta un precedente legal que podría extenderse a otros litigios similares sobre el uso militar en ciudades con gobiernos demócratas que se oponen a las políticas migratorias de Trump.

El tribunal concluyó que la Ley Posse Comitatus —que prohíbe el uso de las fuerzas armadas en funciones policiales— limita la autoridad presidencial en estos casos, y que la Casa Blanca “no identificó una base legal que permita ejecutar las leyes mediante el uso de militares en Illinois”.

El estado de Illinois y la ciudad de Chicago demandaron al Gobierno federal alegando que Trump actuó con motivaciones políticas y violó tanto la Décima Enmienda (que protege la soberanía estatal) como las leyes que restringen la militarización de la seguridad interna.

El tribunal de apelaciones del Séptimo Circuito ya había bloqueado parcialmente el despliegue, decisión que ahora ratifica la Corte Suprema.

La medida de Trump formaba parte de una estrategia más amplia de control federal sobre ciudades demócratas que han resistido sus políticas migratorias, como Los Ángeles, Portland y Washington D. C., donde también se han desplegado tropas bajo la misma justificación.

En esas jurisdicciones los tribunales aún no se han pronunciado, pero los analistas anticipan que la decisión de la Corte Suprema reforzará los desafíos legales contra el uso militar en tareas de control civil.

El fallo representa una de las pocas derrotas recientes de Trump ante un tribunal dominado por una mayoría conservadora (6-3), tras una serie de victorias judiciales obtenidas en 2025.

Los operativos migratorios de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) han desatado caos en Chicago, donde los residentes indignados suelen encarar a los agentes federales.

También han protagonizado grandes protestas, y lanzado bolas de nieve a los agentes de ICE, en defensa de la comunidad inmigrante de mayoría mexicana que radica en los suburbios de la ciudad.