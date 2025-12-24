Rusia y Cuba crean su primera empresa biofarmacéutica conjunta

Vídeos relacionados:
Rusia y Cuba anunciaron la creación de su primera empresa mixta en el ámbito biofarmacéutico, un proyecto presentado como "histórico" por los medios oficiales, que llega en medio de una de las peores crisis de desabastecimiento de medicamentos que ha vivido la Isla en décadas.
Según Russia Today, ambos países firmaron un acuerdo para fundar Sinergía Global, una entidad conjunta que se dedicará al desarrollo, producción y comercialización de fármacos destinados no solo a los mercados de Cuba y Rusia, sino también a América Latina y Eurasia.
La empresa tendrá como líneas prioritarias la investigación de tratamientos contra el cáncer, enfermedades cerebrales, autoinmunes y otras patologías crónicas no transmisibles.
Cubadebate confirmó que la nueva empresa llevará el nombre de Sinergia Global Biofarmacéutica y que constituye la primera de su tipo ubicada en territorio de la Federación Rusa, lo que, según las autoridades, la convierte en un proyecto de alta importancia estratégica.
Desde el grupo estatal BioCubaFarma se afirmó que el compromiso de ambas partes es impulsar el desarrollo y la comercialización de medicamentos que "incidan en la salud de las poblaciones que lo requieran".
Como parte del acuerdo, se prevé la transferencia de tecnologías cubanas hacia Rusia, mientras que los medicamentos desarrollados en territorio ruso podrán registrarse dentro del sistema regulatorio de la Isla, bajo la premisa de un beneficio mutuo.
La narrativa oficial presenta esta alianza como una muestra de la "hermandad histórica" entre ambos gobiernos y pueblos.
El anuncio contrasta de forma dramática con la realidad cotidiana que viven los cubanos.
Mientras el Gobierno celebra nuevos convenios internacionales, las farmacias de la Isla continúan vacías, y en hospitales y policlínicos faltan incluso los insumos más básicos.
Analgésicos comunes, antibióticos, antihipertensivos, jeringuillas, sueros y medicamentos esenciales para tratamientos crónicos están ausentes o aparecen de forma intermitente, obligando a miles de familias a buscar soluciones fuera de los canales oficiales.
Ante el colapso del sistema de suministro estatal, muchos pacientes dependen de envíos desde el exterior o recurren al mercado informal, donde los precios son inalcanzables para la mayoría y la procedencia de los fármacos no siempre es verificable.
Esto expone a los enfermos a riesgos adicionales, pues no existe garantía de autenticidad ni de condiciones adecuadas de almacenamiento, una situación que agrava la vulnerabilidad de personas con padecimientos graves.
En ese contexto, el lanzamiento de Sinergía Global despierta más preguntas que esperanzas.
Mientras se prometen medicamentos de alta complejidad para mercados regionales e internacionales, dentro del país persiste la incapacidad del Estado para asegurar un abastecimiento mínimo que permita a la población tratar enfermedades comunes.
La brecha entre el discurso de cooperación estratégica y la experiencia diaria de los pacientes cubanos refleja una política sanitaria centrada más en la proyección externa que en resolver la emergencia interna que atraviesa el sistema de salud de la Isla.
Preguntas frecuentes sobre la colaboración biofarmacéutica entre Rusia y Cuba
¿Qué es Sinergía Global y cuál es su propósito?
Sinergía Global es una empresa mixta creada por Rusia y Cuba que se dedicará al desarrollo, producción y comercialización de fármacos para mercados de Cuba, Rusia, América Latina y Eurasia. Su enfoque principal será la investigación de tratamientos para enfermedades como el cáncer y patologías crónicas no transmisibles.
¿Cómo pretende Cuba solucionar la crisis de desabastecimiento de medicamentos?
Cuba enfrenta una grave crisis de desabastecimiento de medicamentos, con farmacias vacías y una dependencia del mercado informal. El lanzamiento de Sinergía Global no resuelve la escasez interna, ya que el enfoque está en mercados internacionales en lugar de priorizar las necesidades locales urgentes. La creación de empresas mixtas, como Genfarma en Vietnam, también se centra en exportaciones más que en el abastecimiento interno.
¿Qué impacto tiene la cooperación entre Rusia y Cuba en el sector tecnológico y farmacéutico?
La cooperación entre Rusia y Cuba se extiende al ámbito tecnológico con proyectos como Cayo Digital y la creación de un Centro Tecnológico de Liderazgo. En el sector farmacéutico, la colaboración se materializa en la creación de Sinergía Global, enfocada en desarrollos biofarmacéuticos. Sin embargo, estas iniciativas parecen más orientadas a reforzar la presencia geopolítica y tecnológica de Rusia en América Latina que a resolver las necesidades inmediatas de la población cubana.
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud en Cuba está en crisis, con una escasez casi total de medicamentos esenciales en farmacias y hospitales. A pesar de los esfuerzos por desarrollar nuevos fármacos y ensayos clínicos, la infraestructura deficiente, la falta de insumos y el colapso del sistema sanitario agravan la situación. La dependencia de donaciones extranjeras y el mercado informal son indicadores del deterioro del sector.
