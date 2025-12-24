Rusia y Cuba crean su primera empresa biofarmacéutica conjunta

Vídeos relacionados:

Rusia y Cuba anunciaron la creación de su primera empresa mixta en el ámbito biofarmacéutico, un proyecto presentado como "histórico" por los medios oficiales, que llega en medio de una de las peores crisis de desabastecimiento de medicamentos que ha vivido la Isla en décadas.

Según Russia Today, ambos países firmaron un acuerdo para fundar Sinergía Global, una entidad conjunta que se dedicará al desarrollo, producción y comercialización de fármacos destinados no solo a los mercados de Cuba y Rusia, sino también a América Latina y Eurasia.

La empresa tendrá como líneas prioritarias la investigación de tratamientos contra el cáncer, enfermedades cerebrales, autoinmunes y otras patologías crónicas no transmisibles.

Cubadebate confirmó que la nueva empresa llevará el nombre de Sinergia Global Biofarmacéutica y que constituye la primera de su tipo ubicada en territorio de la Federación Rusa, lo que, según las autoridades, la convierte en un proyecto de alta importancia estratégica.

Desde el grupo estatal BioCubaFarma se afirmó que el compromiso de ambas partes es impulsar el desarrollo y la comercialización de medicamentos que "incidan en la salud de las poblaciones que lo requieran".

Como parte del acuerdo, se prevé la transferencia de tecnologías cubanas hacia Rusia, mientras que los medicamentos desarrollados en territorio ruso podrán registrarse dentro del sistema regulatorio de la Isla, bajo la premisa de un beneficio mutuo.

Lo más leído hoy:

La narrativa oficial presenta esta alianza como una muestra de la "hermandad histórica" entre ambos gobiernos y pueblos.

El anuncio contrasta de forma dramática con la realidad cotidiana que viven los cubanos.

Mientras el Gobierno celebra nuevos convenios internacionales, las farmacias de la Isla continúan vacías, y en hospitales y policlínicos faltan incluso los insumos más básicos.

Analgésicos comunes, antibióticos, antihipertensivos, jeringuillas, sueros y medicamentos esenciales para tratamientos crónicos están ausentes o aparecen de forma intermitente, obligando a miles de familias a buscar soluciones fuera de los canales oficiales.

Ante el colapso del sistema de suministro estatal, muchos pacientes dependen de envíos desde el exterior o recurren al mercado informal, donde los precios son inalcanzables para la mayoría y la procedencia de los fármacos no siempre es verificable.

Esto expone a los enfermos a riesgos adicionales, pues no existe garantía de autenticidad ni de condiciones adecuadas de almacenamiento, una situación que agrava la vulnerabilidad de personas con padecimientos graves.

En ese contexto, el lanzamiento de Sinergía Global despierta más preguntas que esperanzas.

Mientras se prometen medicamentos de alta complejidad para mercados regionales e internacionales, dentro del país persiste la incapacidad del Estado para asegurar un abastecimiento mínimo que permita a la población tratar enfermedades comunes.

La brecha entre el discurso de cooperación estratégica y la experiencia diaria de los pacientes cubanos refleja una política sanitaria centrada más en la proyección externa que en resolver la emergencia interna que atraviesa el sistema de salud de la Isla.