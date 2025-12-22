Buque sancionado por la Unión Europea arribará al puerto de Matanzas con petróleo ruso

Vídeos relacionados:

El buque Jasper, sancionado por la Unión Europea por formar parte de la denominada “flota fantasma” utilizada por Rusia para transportar petróleo, tiene previsto arribar al puerto de Matanzas el martes 23 de diciembre, según datos de seguimiento satelital citados por Diario de Cuba.

El petrolero, con bandera de Vanuatu, transporta aproximadamente 300,000 barriles de crudo ruso, de acuerdo con información ofrecida al citado medio por Jorge Piñón, investigador no residente del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

La llegada del Jasper a la isla ocurre pocos días después de que Estados Unidos reforzara el bloqueo marítimo contra buques sancionados que trasladan petróleo venezolano, lo que ha derivado en la captura de tres tanqueros en los últimos diez días.

Ante tal tesitura, Rusia exigió la semana anterior explicaciones a Estados Unidos por la incautación de un petrolero en aguas cercanas a Venezuela, acción que fue anunciada un día antes por el presidente estadounidense Donald Trump como parte de una operación contra el narcotráfico y el contrabando de crudo.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, expresó su preocupación y declaró que esperaba que “por respeto a los demás miembros de la comunidad internacional, Estados Unidos explique sobre la base de qué hechos está tomando esas medidas”.

El contexto plantea una interrogante clave: ¿podrán los barcos sancionados por la Unión Europea seguir operando en el Caribe sin consecuencias similares?

Lo más leído hoy:

Según la UE, el Jasper “participa en la exportación de petróleo crudo y productos petrolíferos rusos” y está vinculado a la empresa turca Beks Tanker Isletmeciligi AS, uno de los principales operadores de ese país, que en 2023 transportó cientos de millones de barriles de crudo y derivados rusos.

Desde marzo de 2024, el petrolero está gestionado por la compañía turca Sand Gemi Isletmeciligi AS. De acuerdo con Bruselas, ocho petroleros de estas empresas fueron operados por Beks Tanker en 2023 y principios de 2024, mientras que otro fue gestionado por una filial ya sancionada, lo que sirvió de base para la imposición de medidas restrictivas.

El 20 de mayo de 2025, la Unión Europea sancionó formalmente al Jasper por contribuir a los ingresos del Kremlin para sostener la invasión de Ucrania, señalando que el barco utilizaba “prácticas de envío irregulares de alto riesgo”, en violación de normativas de la Organización Marítima Internacional. Suiza se sumó a las sanciones en junio y el Reino Unido en julio.

La llegada de crudo ruso a Cuba se produce además en paralelo al arribo de otros dos cargamentos procedentes de México, transportados por buques gestionados por GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas. El Ocean Mariner debe arribar a La Habana el lunes 22 de diciembre, mientras que el Eugenia Gas tiene previsto llegar a Moa durante la misma semana.

Ambos barcos, con bandera de Liberia, cargaron combustible en el complejo petroquímico de Pajaritos, propiedad de la estatal mexicana PEMEX, y transportan alrededor de 80,000 barriles.

Cuba necesita cerca de 110,000 barriles diarios para cubrir sus necesidades energéticas básicas, de los cuales unos 40,000 provienen de la producción nacional, según estimaciones oficiales.

Actualmente, el despliegue naval estadounidense frente a las costas venezolanas y la reducción de los envíos desde México —de un promedio de 22,000-25,000 barriles diarios a unos 5,000— han colocado a la isla en una situación energética extrema.