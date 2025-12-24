Arrestan a joven de 19 años como sospechoso por asalto armado a la casa de Tekashi 6ix9ine

Vídeos relacionados:

Un joven de 19 años fue arrestado en el sur de Florida en relación con un violento asalto ocurrido en la residencia del rapero Tekashi 6ix9ine, en el condado de Palm Beach. El hecho, que tuvo lugar a mediados de noviembre, incluyó la retención forzada de la madre del artista mientras los atacantes registraban la vivienda.

Varios hombres encapuchados y armados irrumpieron en la casa exigiendo dinero en efectivo y las llaves de un automóvil. Aunque el rapero no se encontraba en el lugar, su madre, de unos 60 años, fue obligada a permanecer bajo vigilancia mientras los sospechosos saqueaban la propiedad.

De acuerdo con el reporte de Local 10, la investigación permitió identificar a uno de los presuntos responsables como Pedro Rodríguez, residente de West Palm Beach. Los detectives lograron vincularlo al caso tras analizar grabaciones de seguridad, datos de teléfonos celulares y objetos robados recuperados recientemente.

Entre las evidencias halladas en la vivienda del sospechoso figuran pertenencias asociadas a la pareja del rapero, prendas de vestir que coincidirían con las usadas durante el asalto y un arma que guarda similitudes con la empleada en el crimen.

Rodríguez enfrenta múltiples cargos, entre ellos robo a mano armada en una vivienda, hurto mayor y posesión de marihuana con intención de distribución. Hasta el momento, permanece detenido sin derecho a fianza en una cárcel del condado.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades intentan identificar y capturar al resto de los involucrados en el asalto.