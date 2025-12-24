Arrestan a joven de 19 años como sospechoso por asalto armado a la casa de Tekashi 6ix9ine

Vídeos relacionados:
Un joven de 19 años fue arrestado en el sur de Florida en relación con un violento asalto ocurrido en la residencia del rapero Tekashi 6ix9ine, en el condado de Palm Beach. El hecho, que tuvo lugar a mediados de noviembre, incluyó la retención forzada de la madre del artista mientras los atacantes registraban la vivienda.
Varios hombres encapuchados y armados irrumpieron en la casa exigiendo dinero en efectivo y las llaves de un automóvil. Aunque el rapero no se encontraba en el lugar, su madre, de unos 60 años, fue obligada a permanecer bajo vigilancia mientras los sospechosos saqueaban la propiedad.
De acuerdo con el reporte de Local 10, la investigación permitió identificar a uno de los presuntos responsables como Pedro Rodríguez, residente de West Palm Beach. Los detectives lograron vincularlo al caso tras analizar grabaciones de seguridad, datos de teléfonos celulares y objetos robados recuperados recientemente.
Entre las evidencias halladas en la vivienda del sospechoso figuran pertenencias asociadas a la pareja del rapero, prendas de vestir que coincidirían con las usadas durante el asalto y un arma que guarda similitudes con la empleada en el crimen.
Rodríguez enfrenta múltiples cargos, entre ellos robo a mano armada en una vivienda, hurto mayor y posesión de marihuana con intención de distribución. Hasta el momento, permanece detenido sin derecho a fianza en una cárcel del condado.
El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades intentan identificar y capturar al resto de los involucrados en el asalto.
Preguntas frecuentes sobre el asalto a la casa de Tekashi 6ix9ine
¿Quién es el sospechoso arrestado por el asalto a la casa de Tekashi 6ix9ine?
El sospechoso arrestado por el asalto a la casa de Tekashi 6ix9ine es Pedro Rodríguez, un joven de 19 años residente de West Palm Beach. Fue identificado a través de grabaciones de seguridad y datos de teléfonos celulares. Actualmente, enfrenta cargos de robo a mano armada, hurto mayor y posesión de marihuana con intención de distribución.
¿Qué sucedió durante el asalto a la casa de Tekashi 6ix9ine?
Durante el asalto a la casa de Tekashi 6ix9ine, varios hombres encapuchados y armados irrumpieron en la vivienda exigiendo dinero en efectivo y las llaves de un automóvil. La madre del rapero, de 60 años, fue retenida contra su voluntad mientras los asaltantes saqueaban la casa. Afortunadamente, no resultó herida en el incidente. El rapero no se encontraba en la residencia en ese momento.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.