Una cubana que vive en Estados Unidos decidió mostrar en TikTok la casa que está construyendo en Cuba, sin imaginar que su video se volvería viral y desataría una lluvia de comentarios. Se trata de Jennifer González (@jennifergonzalez2501), quien aprovechó el momento para enviar un mensaje a quienes la critican por invertir en su país natal.

“Yo no sé por qué cuando decimos que tenemos casa en Cuba salen todas las personas a criticar, en vez de alegrarse del bien de los demás”, dijo Jennifer mientras enseñaba con orgullo su vivienda, aún en proceso de construcción. En el video se pueden ver techos decorados, muebles nuevos, una cocina moderna y hasta una piscina en el patio.

La joven explicó que todavía faltan detalles por terminar, pero aseguró que ella y su familia están “amando el proceso y disfrutándolo al 100”. En cuestión de horas, su “casita en Cuba”, como la llama, acumuló miles de reacciones y se convirtió en tema de conversación entre cubanos dentro y fuera de la isla.

Muchos usuarios la felicitaron por su esfuerzo y por mantener un pedacito de su tierra. “Hermosa tu casa, bendiciones, la gente critica porque no puede”, le escribió una seguidora. “La gente nunca quiere verte bien. Está preciosa tu casita, mi niña, disfrútala”, comentó otra usuaria, mientras varios coincidían en que su video reflejaba sacrificio y amor por las raíces.

Pero no todos fueron halagos. Algunos internautas cuestionaron su decisión de invertir en un país donde, según recordaron, “la propiedad privada no se respeta”. “A mí lo que me da es lástima, que gasten todo su dinero en construir algo que mañana le gusta a un policía y te la quitan”, opinó uno. “Es el mismo infierno con diferente diablo”, escribió otra cubana, convencida de que “en Cuba todo puede cambiar de un día para otro”.

Otros comentarios iban más lejos, mezclando crítica con advertencia: “Deja que Raúl se entere”, ironizó una usuaria. “Yo tuve que entregar mi casa hace años cuando salí del país, con todas las cosas adentro”, recordó otro. También hubo quien preguntó con curiosidad si los cubanos en el exterior pueden tener una vivienda a su nombre o si deben ponerla a nombre de alguien dentro de la isla, lo que abrió un nuevo debate sobre la legalidad de esas propiedades.

Lo más leído hoy:

En medio de la polémica, no faltaron voces que defendieron a Jennifer. “La gente no soporta el progreso ajeno”, escribió un seguidor. “En Estados Unidos compras una casa y nunca es tuya; allá por lo menos la disfrutas”, añadió otra. Y entre los cientos de mensajes, muchos coincidieron en lo mismo: “Los que critican es porque no pueden hacer lo mismo”.

Lejos de detenerse por los comentarios negativos, Jennifer González continuó compartiendo nuevos videos desde su casa. “Estamos felices con cómo va quedando y disfrutando el proceso”, aseguró.