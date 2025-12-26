Casas contenedores en Cuba: Prensa oficialista presume del último "milagro" del régimen en materia de vivienda

Vídeos relacionados:

La prensa oficialista cubana difundió como “innovación” una iniciativa para construir viviendas a partir de contenedores metálicos reutilizados.

El proyecto ha sido presentado como alternativa ante el déficit habitacional y las limitaciones de cemento y combustible que han frenado el plan de viviendas en el país, además de los daños acumulados por ciclones como Melissa.

Según el reporte de Granma, en Villa Clara la Empresa Electromecánica del Ministerio de la Construcción avanza en un proyecto para fabricar 20 viviendas usando contenedores, con 90% de los recursos ya asegurados, y cuya distribución sería coordinada por el Gobierno provincial.

El director de la entidad, Justo Rodríguez Gattorno, dijo a la ACN que el ritmo depende de la disponibilidad de materiales, pero lo presentó como muestra de la “versatilidad” del colectivo.

La especialista Aracelys Machado Hurtado afirmó que la reconversión requiere ingeniería y soldadura “de precisión” para garantizar “habitabilidad, seguridad y confort”, y sostuvo que se transforman contenedores industriales en espacios residenciales “totalmente equipados”.

En el mismo texto se cita a una residente de Santa Clara, María de los Ángeles Pérez, quien comentó que cualquier solución “nueva y bien hecha” es bienvenida si acelera la respuesta a familias que esperan por una vivienda.

Matanzas: chequeo político y primeras entregas

La cobertura de Girón también menciona que en Matanzas el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, acompañado por autoridades del Partido y el Gobierno provincial, chequeó el avance de las llamadas “viviendas contenedores”.

En sus declaraciones, Lazo reconoció que la vivienda es uno de los mayores problemas actuales y atribuyó los atrasos a la falta de cemento y al déficit de combustible que paralizó producciones, además de los daños de ciclones; sobre Melissa, el texto afirma que afectó más de 100,000 viviendas.

En ese contexto, el coordinador gubernamental Idhovaldo Díaz Martínez dijo que, “en saludo al Triunfo de la Revolución”, se inaugurarán tres primeras viviendas contenedores en un barrio “en transformación” del consejo popular Pueblo Nuevo.

El reporte precisa que cada unidad tendría 27 m² y que se esperaba entregar siete viviendas de este tipo en la primera quincena de enero a familias necesitadas en Matanzas.

La nota oficial presenta el proyecto como parte de una estrategia de “innovación” que incluye uso de materiales reciclados y prefabricados, con énfasis en cumplir normas de seguridad estructural.

Sin embargo, en el texto no se detallan costos por vivienda, tiempos exactos de ejecución, vida útil prevista, criterios de selección de beneficiarios, ni condiciones técnicas específicas.

De acuerdo con los expertos consultados por la prensa oficialista, estos contenedores llevarán encima una cubierta, elemento que los protege de la intemperie y la humedad, pero a su vez actúa como aislante térmico.

No obstante, seguirán siendo muy calientes durante el verano, a pesar de ese recubrimiento.