Díaz-Canel se reúne con científicos y le aseguran que disminuyen los casos de dengue y chikungunya en Cuba

En la tarde del día de Nochebuena, Miguel Díaz-Canel convocó a científicos y expertos del sistema de salud en el Palacio de la Revolución, donde le aseguraron que los casos de dengue y chikungunya disminuyen en Cuba.
Un reportaje de la televisión estatal señala que Cuba atraviesa su octava semana consecutiva de reducción de casos de arbovirosis, aunque la mayoría de las provincias —excepto Matanzas, Granma y la Isla de la Juventud— continúan dentro del corredor endémico de epidemia.
El experto en matemáticas Raúl Guinovart Díaz afirmó que los modelos de pronóstico apuntan a una “tendencia a la mejoría” y que la situación podría controlarse entre enero y febrero, siempre que las condiciones ambientales no cambien.
Sin embargo, los propios datos del encuentro confirman que persisten más de 2.800 casos de chikungunya distribuidos en 134 municipios, y que territorios como Guantánamo, Las Tunas, Santiago de Cuba, Pinar del Río y Artemisa mantienen tasas de incidencia superiores al promedio nacional.
Mientras tanto, muchos cubanos continúan sufriendo los efectos del virus durante meses, con dolores articulares crónicos, fatiga y otros síntomas que complican su recuperación.
Autoridades de salud reconocieron que al menos un 60% de los pacientes en Matanzas busca tratamientos de rehabilitación o medicina tradicional tres meses después del contagio, lo que evidencia que el impacto del chikungunya va mucho más allá de las cifras oficiales.
El discurso gubernamental insistió en la “unidad entre la ciencia y la sociedad” para proteger la salud, sin ofrecer información detallada sobre la disponibilidad real de recursos para la fumigación, medicamentos o insumos básicos en los policlínicos para atención a los pacientes.
La reunión terminó con mensajes de optimismo sobre el control de la epidemia, aunque la población sigue enfrentando apagones, escasez de medicamentos y brotes de mosquitos en medio de una crisis sanitaria que no parece tener fin.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.