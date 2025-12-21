Antigua y Barbuda pone fin al acuerdo de cooperación médica con Cuba

El acuerdo fue cancelado este mes sin que el Ejecutivo ofreciera una explicación oficial

El gobierno de Antigua y Barbuda terminó de forma inesperada su histórica alianza médica con Cuba, pese a haber defendido durante todo 2025 que la salida de los médicos cubanos desmantelaría el sistema de salud nacional.

La administración del primer ministro Gaston Browne puso fin al acuerdo médico, mientras profesionales cubanos se preparan para abandonar el país, lo cual marca un giro abrupto en una política que el propio gobierno había protegido durante meses frente a crecientes presiones diplomáticas de Estados Unidos, informó el periódico Antigua Observer.

A lo largo de 2025, Browne se erigió como uno de los principales defensores caribeños de las brigadas médicas cubanas, rechazando las acusaciones del Departamento de Estado estadounidense, que calificó estos programas como una forma de “tráfico humano”, señaló el medio de prensa.

En marzo, el primer ministro llegó a afirmar que los médicos cubanos constituían “el núcleo” del sistema de salud de Antigua y Barbuda y que su retirada tendría consecuencias devastadoras.

Sin embargo, el acuerdo fue cancelado este mes sin que el Ejecutivo ofreciera una explicación oficial.

La noticia no fue comunicada por el gobierno, sino por la oposición del United Progressive Party (UPP), que emitió un comunicado expresando su “profundo agradecimiento” a los profesionales cubanos y lamentando la forma abrupta en que se puso fin a la cooperación.

El UPP enmarcó la cancelación como un “fracaso político” y un “acto de ingratitud”, subrayando que la cooperación con Cuba permitió programas clave como el Eye-Care Programme, que benefició a cientos de ciudadanos, y la formación de estudiantes antiguanos en diversas disciplinas, oportunidades que muchas familias no habrían podido costear.

La salida de los médicos cubanos deja un vacío significativo en el sistema de salud pública del país, especialmente en áreas donde escasean profesionales locales.

La situación resulta aún más delicada ante el lanzamiento previsto de un Seguro Nacional de Salud en 2026, lo que plantea dudas sobre la continuidad de los servicios y la capacidad del gobierno para sustituir rápidamente al personal saliente.

Hasta ahora, la Oficina del Primer Ministro no ha respondido a preguntas clave sobre el número de médicos que se marchan, el cronograma de salida, el futuro de los programas afectados ni el destino de los estudiantes que cursan estudios en Cuba.

No obstante, el Gobierno abordó parcialmente el tema en una comparecencia posterior al Consejo de Ministros el 18 de diciembre.

El director general de Comunicaciones, Maurice Merchant, anunció un giro de política orientado a la sostenibilidad del sistema de salud, y el ministro Sir Molwyn Joseph confirmó la contratación de unos 120 profesionales sanitarios, principalmente enfermeros y algunos médicos procedentes de Ghana, que serían desplegados en el país antes de finalizar el año.

Según las autoridades, este refuerzo permitirá una transición “ordenada” tras la salida de los médicos cubanos y garantizará la continuidad de los servicios.

El Ejecutivo expresó además su agradecimiento por la contribución histórica del personal cubano y aseguró que, pese al fin del programa, mantendrá relaciones diplomáticas respetuosas con Cuba.

La decisión se produce tras un año de presión sostenida por parte de la administración de Donald Trump, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, para que los países del Caribe cancelaran o reestructuraran los programas médicos cubanos.

Washington exigió que los pagos se hicieran directamente a los médicos, evitando al gobierno cubano, e incluso advirtió sobre posibles sanciones personales a funcionarios que facilitaran estas misiones.

Según la fuente, Antigua y Barbuda intentó inicialmente ajustarse a esas demandas mediante modificaciones en los esquemas de pago, pero la terminación total del programa sugiere que dichas concesiones no bastaron o que el costo diplomático fue considerado insostenible por el gobierno.

En octubre, el gobierno de Bahamas reveló algunas de las condiciones del nuevo contrato laboral que ofrecerá a los médicos cubanos que trabajan en el archipiélago, mientras espera la aprobación definitiva de Estados Unidos para implementar el acuerdo.

El anuncio marca otro paso en la transformación de un programa que durante años ha sido denunciado por Washington como una forma de “trabajo forzoso” controlada por el régimen de La Habana.

La administración Trump incluyó recientemente a Antigua y Barbuda en la llamada travel ban, destinada a “restringir y limitar aún más la entrada de extranjeros” provenientes de una treintena de naciones que, según Washington, presentan deficiencias graves y persistentes en los sistemas de verificación, control documental y cooperación en materia de seguridad.