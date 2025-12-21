Dos detenidos con un cargamento de varias libras de marihuana en Ciego de Ávila

Dos personas fueron detenidas en Ciego de Ávila con un cargamento de varias libras de marihuana que pretendían trasladar a La Habana, según una fuente oficialista.

La droga fue descubierta oculta en el interior de sacos que aparentemente contenían chocolate, informó en Facebook el perfil oficialista Elizabeth Ferrer.

“La operación, resultado de la coordinación entre fuerzas del orden de diferentes territorios, forma parte de las acci0nes permanentes para enfrentar este flagelo en el país. Las investigaciones continúan en desarrollo para determinar el alcance de la presunta red involucrada en el hecho”, agrega la información.

Cuba enfrenta un aumento sostenido del consumo y tráfico de cannabinoides sintéticos, con al menos 40 variantes circulando en el país, una realidad que las autoridades reconocen como una amenaza creciente para la salud pública y la seguridad social, especialmente entre los jóvenes.

La narrativa oficial sostiene que Cuba mantiene una política de “tolerancia cero” frente a la producción, tenencia y tráfico de drogas, aunque las propias autoridades reconocen que el escenario se ha complejizado y que el impacto del “químico” continúa creciendo dentro del territorio nacional.

En consecuencia, las autoridades han intensificado los operativos policiales y endurecido las penas para combatir el tráfico de drogas sintéticas.

Se han implementado acciones como el fortalecimiento de la detección de nuevas drogas psicoactivas, la cooperación internacional en materia antidrogas y el uso de técnicas caninas.

Además, se han aumentado las condenas penales para quienes posean o distribuyan estas sustancias, reflejando un enfoque más punitivo en su estrategia.