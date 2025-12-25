Pensaron que él no sabía y dejó a todos con la boca abierta

El creador de contenidos cubano Leodanis Sotomayor, conocido en redes sociales como @lilleoovni, volvió a arrancar carcajadas con uno de sus videos más recientes grabado en pleno Centro Habana, donde un transeúnte se robó el show al responder correctamente una serie de preguntas que todos creyeron que fallaría.

En el video, Sotomayor se acerca a un hombre para hacerle tres preguntas a cambio de un pequeño premio, mientras una multitud curiosa se reúne a su alrededor.

Al escuchar la primera respuesta, el público estalla en risas, convencido de que el participante había errado. Pero la verdadera sorpresa llegó segundos después, cuando el presentador confirmó que la respuesta era, efectivamente, correcta.

Entre aplausos, vítores y bromas típicamente cubanas, el protagonista del momento terminó ganándose no solo el premio, sino también el cariño de todos los presentes y de miles de usuarios que comentaron el video con frases como “ese sí sabe” o “el cubano siempre tiene la respuesta”.

El clip, publicado en las redes sociales de @lilleoovni, acumula miles de reproducciones y se ha convertido en uno de los más virales de la semana, reflejando una vez más el ingenio, el humor y la espontaneidad que caracterizan al pueblo cubano incluso en medio de la cotidianidad habanera.