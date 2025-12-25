Pensaron que él no sabía y dejó a todos con la boca abierta

El creador de contenidos cubano Leodanis Sotomayor, conocido en redes sociales como @lilleoovni, volvió a arrancar carcajadas con uno de sus videos más recientes grabado en pleno Centro Habana, donde un transeúnte se robó el show al responder correctamente una serie de preguntas que todos creyeron que fallaría.
En el video, Sotomayor se acerca a un hombre para hacerle tres preguntas a cambio de un pequeño premio, mientras una multitud curiosa se reúne a su alrededor.
Al escuchar la primera respuesta, el público estalla en risas, convencido de que el participante había errado. Pero la verdadera sorpresa llegó segundos después, cuando el presentador confirmó que la respuesta era, efectivamente, correcta.
Entre aplausos, vítores y bromas típicamente cubanas, el protagonista del momento terminó ganándose no solo el premio, sino también el cariño de todos los presentes y de miles de usuarios que comentaron el video con frases como “ese sí sabe” o “el cubano siempre tiene la respuesta”.
El clip, publicado en las redes sociales de @lilleoovni, acumula miles de reproducciones y se ha convertido en uno de los más virales de la semana, reflejando una vez más el ingenio, el humor y la espontaneidad que caracterizan al pueblo cubano incluso en medio de la cotidianidad habanera.
Preguntas Frecuentes sobre el Video Viral de Leodanis Sotomayor
¿Quién es Leodanis Sotomayor, también conocido como @lilleoovni?
Leodanis Sotomayor es un creador de contenidos cubano que se ha hecho popular por sus videos humorísticos en redes sociales, donde aborda temas cotidianos con ingenio y carisma, reflejando el espíritu del pueblo cubano.
¿Por qué el video de Leodanis Sotomayor en Centro Habana se hizo viral?
El video se hizo viral porque un transeúnte sorprendió al público al responder correctamente una serie de preguntas que todos creyeron que fallaría. La situación provocó risas y aplausos, reflejando el ingenio y humor característicos de los cubanos.
¿Cómo reacciona el público ante los videos de Leodanis Sotomayor?
El público suele reaccionar con entusiasmo, risas y comentarios positivos. Los videos de Sotomayor suelen acumular miles de reproducciones y generan interacciones de usuarios que disfrutan del humor y la espontaneidad que ofrece en sus contenidos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.