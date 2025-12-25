Trump envía mensaje navideño con ataques a la izquierda y reivindica logros económicos y de seguridad

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump publicó este jueves un mensaje de Navidad en sus redes sociales en el que combinó felicitaciones con fuertes críticas a la izquierda radical y una defensa de su gestión, destacando indicadores económicos, de seguridad y de política migratoria.

“Feliz Navidad a todos, incluso a la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible por destruir nuestro país, pero que está fracasando estrepitosamente”, escribió Trump, en un tono confrontacional que ha caracterizado buena parte de su discurso político.

Publicación en Truth Social

En el mensaje, el mandatario afirmó que Estados Unidos ya no tiene fronteras abiertas, ni políticas que permitan “hombres en deportes femeninos” o “transgénero para todos”, y aseguró que el país cuenta ahora con una aplicación más firme de la ley.

"Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en los deportes femeninos, transgénero para todos, ni una aplicación débil de la ley", señaló.

Trump también destacó lo que calificó como logros récord en la economía, entre ellos un mercado bursátil histórico, el fortalecimiento de los fondos de jubilación 401(k), “los niveles de criminalidad más bajos en décadas” y “cero inflación”.

Además, aseguró que el crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó 4,3 %, superando en dos puntos las previsiones.

El presidente atribuyó parte de ese desempeño económico a su política arancelaria, afirmando que los aranceles han generado "billones de dólares en crecimiento y prosperidad", y sostuvo que el país atraviesa el momento de mayor fortaleza en seguridad nacional de su historia.

“Somos respetados otra vez, quizá como nunca antes”, concluyó Trump, antes de cerrar su mensaje con un “God Bless America” y firmar como President DJT.

El mensaje navideño provocó reacciones divididas en redes sociales, entre seguidores que celebraron el tono combativo del mandatario y críticos que cuestionaron el lenguaje empleado en una fecha tradicionalmente asociada a llamados a la unidad.

"¡No hay nada más cristiano que ser un desgraciado y odioso en el cumpleaños de Jesús! ¡Representando bien la fe señor Presidente!", ironizó un internauta.

Otra recortó tachó el mensaje de Trump después de las cuatro primeras palabras del presidente ("Feliz Navidad a todos"), y posteó un "Lo arreglé", dando a entender que el resto del texto era innecesario.

"Un presidente en funciones de Estados Unidos que usa el día de Navidad para lanzar veneno contra sus compatriotas, a quienes llama "escoria de la izquierda radical", no solo es impropio de un presidente, sino que es desquiciado, anticristiano y completamente indigno de su cargo. Este es el comportamiento de un hombre amargado y mezquino que ni siquiera puede fingir unidad por un solo día festivo. Vergonzoso. Deshonroso. Patético", subrayó otro miembro de la red social.