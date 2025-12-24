Petrolero sancionado llega a la costa de Matanzas con crudo ruso

Vídeos relacionados:
El petrolero Jasper, sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido, llegó este martes a la costa noroccidental de Cuba con aproximadamente 330,000 barriles de crudo ruso.
De acuerdo con los datos de Marine Traffic, consultados por EFE, el petrolero se encontraba a la deriva a 15,7 millas náuticas (unos 29 km) al norte de la bahía de Matanzas.
Según la fuente citada, el buque navega con bandera de Vanuatu y habría zarpado del mar Negro alrededor del 14 de noviembre. Por su calado, el petrolero estaría “completamente cargado” con el volumen estimado de crudo.
El arribo del Jasper sería el tercer buque que llega a Cuba en menos de una semana, tras dos envíos previos desde México, en un momento que el reporte describe como crítico por los apagones prolongados en la isla.
Los 330,000 barriles aliviarían “un poco” el déficit de crudo de la isla “de un día”.
Sin embargo, Cuba requiere alrededor de 110,000 barriles diarios para sus necesidades energéticas básicas y unos 40,000 provendrían de la producción nacional.
La nota de EFE indica además que, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el 60% del combustible consumido en Cuba es importado y que, del total requerido, el 65% se destina a alimentar las termoeléctricas.
Estudios independientes estiman que cerca de la mitad de las necesidades de combustible de Cuba se cubren con importaciones desde Venezuela, México y, en menor medida, Rusia, aunque también apunta que los volúmenes desde Venezuela habrían disminuido desde 2024 y que México también habría reducido envíos, en un contexto descrito como de creciente presión en el área.
El buque Jasper, sancionado por la Unión Europea, forma parte de la denominada “flota fantasma” utilizada por Rusia para transportar petróleo.
La llegada del Jasper a la isla ocurre pocos días después de que Estados Unidos reforzara el bloqueo marítimo contra buques sancionados que trasladan petróleo venezolano, lo que ha derivado en la captura de tres tanqueros en los últimos diez días.
Ante tal tesitura, Rusia exigió la semana anterior explicaciones a Estados Unidos por la incautación de un petrolero en aguas cercanas a Venezuela, acción que fue anunciada un día antes por el presidente estadounidense Donald Trump como parte de una operación contra el narcotráfico y el contrabando de crudo.
Preguntas frecuentes sobre la llegada del petrolero Jasper a Cuba con crudo ruso
¿Por qué el petrolero Jasper es significativo para Cuba?
El petrolero Jasper es significativo porque transporta aproximadamente 330,000 barriles de crudo ruso a Cuba, lo que alivia temporalmente el déficit de petróleo en la isla. Cuba enfrenta una crisis energética severa, con un déficit diario de 110,000 barriles, de los cuales 40,000 provienen de la producción nacional. El crudo importado es esencial para mantener las termoeléctricas funcionando, representando el 65% del consumo total de combustible del país.
¿Cuál es el contexto internacional que rodea la llegada del crudo ruso a Cuba?
La llegada del crudo ruso a Cuba ocurre en un contexto de tensión internacional, donde Estados Unidos ha intensificado el bloqueo marítimo contra buques sancionados que transportan petróleo venezolano, resultando en la captura de tres tanqueros en los últimos días. Rusia, por su parte, ha exigido explicaciones a Estados Unidos por la incautación de un petrolero en aguas cercanas a Venezuela. Este panorama refleja la complejidad geopolítica del suministro energético hacia Cuba, que depende de importaciones ante la disminución de envíos desde Venezuela y México.
¿Qué papel juega la "flota fantasma" en el transporte de petróleo a Cuba?
La "flota fantasma" se refiere a buques, como el Jasper, que operan de manera clandestina para evadir sanciones internacionales, transportando petróleo de países como Rusia y Venezuela a destinos sancionados como Cuba. Estos barcos utilizan prácticas como apagar transpondedores y cambiar de bandera para evitar detección. Esta red es crítica para Cuba debido a su dependencia de petróleo importado para satisfacer sus necesidades energéticas, especialmente en un contexto donde enfrentan sanciones y bloqueos que restringen su acceso a suministros regulares.
¿Cómo afecta la crisis energética en Cuba a su población?
La crisis energética en Cuba ha llevado a apagones prolongados y frecuentes, afectando gravemente la vida diaria de su población. La escasez de combustible ha colapsado el sistema eléctrico, con cortes de electricidad que superan las nueve horas diarias en la capital y restringen el suministro a apenas dos o cuatro horas en otras provincias. Esto impacta la productividad, el transporte, la conservación de alimentos y genera un ambiente de incertidumbre y agotamiento entre los cubanos, quienes enfrentan no solo un apagón literal sino también un futuro incierto sin señales claras de recuperación.
