Petrolero sancionado llega a la costa de Matanzas con crudo ruso

El petrolero Jasper, sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido, llegó este martes a la costa noroccidental de Cuba con aproximadamente 330,000 barriles de crudo ruso.

De acuerdo con los datos de Marine Traffic, consultados por EFE, el petrolero se encontraba a la deriva a 15,7 millas náuticas (unos 29 km) al norte de la bahía de Matanzas.

Según la fuente citada, el buque navega con bandera de Vanuatu y habría zarpado del mar Negro alrededor del 14 de noviembre. Por su calado, el petrolero estaría “completamente cargado” con el volumen estimado de crudo.

El arribo del Jasper sería el tercer buque que llega a Cuba en menos de una semana, tras dos envíos previos desde México, en un momento que el reporte describe como crítico por los apagones prolongados en la isla.

Los 330,000 barriles aliviarían “un poco” el déficit de crudo de la isla “de un día”.

Sin embargo, Cuba requiere alrededor de 110,000 barriles diarios para sus necesidades energéticas básicas y unos 40,000 provendrían de la producción nacional.

La nota de EFE indica además que, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el 60% del combustible consumido en Cuba es importado y que, del total requerido, el 65% se destina a alimentar las termoeléctricas.

Estudios independientes estiman que cerca de la mitad de las necesidades de combustible de Cuba se cubren con importaciones desde Venezuela, México y, en menor medida, Rusia, aunque también apunta que los volúmenes desde Venezuela habrían disminuido desde 2024 y que México también habría reducido envíos, en un contexto descrito como de creciente presión en el área.

El buque Jasper, sancionado por la Unión Europea, forma parte de la denominada “flota fantasma” utilizada por Rusia para transportar petróleo.

La llegada del Jasper a la isla ocurre pocos días después de que Estados Unidos reforzara el bloqueo marítimo contra buques sancionados que trasladan petróleo venezolano, lo que ha derivado en la captura de tres tanqueros en los últimos diez días.

Ante tal tesitura, Rusia exigió la semana anterior explicaciones a Estados Unidos por la incautación de un petrolero en aguas cercanas a Venezuela, acción que fue anunciada un día antes por el presidente estadounidense Donald Trump como parte de una operación contra el narcotráfico y el contrabando de crudo.