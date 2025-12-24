Tensión entre EE.UU. y la Unión Europea tras el veto a cinco europeos por supuesta censura

Vídeos relacionados:

La prohibición impuesta por la Administración de Donald Trump a cinco ciudadanos europeos, acusados de promover la censura de voces estadounidenses en redes sociales, ha provocado una ola de rechazo en Europa y ha abierto un nuevo frente de tensión entre Washington y sus aliados tradicionales.

Francia, Alemania, la Unión Europea y el Reino Unido coincidieron en calificar la medida como “inaceptable”, al considerar que socava la cooperación transatlántica y cuestiona la soberanía regulatoria europea en materia digital, de acuerdo con la agencia AP.

Entre los sancionados se encuentra Thierry Breton, excomisario europeo de Mercado Interior, figura clave en la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA), así como Imran Ahmed, director del Center for Countering Digital Hate, y otros responsables de organizaciones europeas dedicadas a combatir la desinformación y el discurso de odio, expuso EFE.

Defensa de la soberanía europea

El presidente francés Emmanuel Macron reaccionó de inmediato, asegurando que Europa no cederá ante presiones externas. “Nos mantendremos firmes y protegeremos a los europeos”, escribió en X, tras conversar con Breton.

Macron subrayó que las normas digitales de la UE fueron adoptadas mediante un proceso “democrático y soberano” y advirtió que las reglas del espacio digital europeo no se decidirán fuera de Europa.

En la misma línea, la Comisión Europea defendió su derecho a regular el mercado digital conforme a sus valores democráticos. “La UE es un mercado abierto y basado en normas. Nuestras leyes garantizan un entorno seguro, justo y equitativo, aplicadas sin discriminación”, señaló en un comunicado oficial.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también condenó el veto estadounidense y lo calificó como “inaceptable entre aliados, socios y amigos”. Afirmó que la UE seguirá defendiendo la libertad de expresión, normas digitales justas y su soberanía regulatoria.

Alemania y Reino Unido elevan el tono

Desde Berlín, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, calificó la prohibición de entrada —incluida la aplicada a líderes de la organización HateAid— como “inaceptable” y adelantó que Alemania abordará con Washington la interpretación de las normas digitales europeas para evitar un mayor deterioro de la relación bilateral.

El gobierno del Reino Unido adoptó un tono más moderado, pero respaldó las leyes e instituciones que buscan mantener internet libre de contenidos dañinos, al tiempo que recordó que cada país tiene derecho a fijar sus propias reglas migratorias.

Un conflicto en expansión

La crisis diplomática se produce tras la multa de 130 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a la red social X, propiedad de Elon Musk, por incumplimientos de la Ley de Servicios Digitales. Washington considera estas regulaciones una forma de censura, mientras Bruselas insiste en que se trata de garantizar transparencia, seguridad y competencia justa.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó el veto afirmando que los europeos sancionados promovieron campañas de censura extraterritorial con “posibles consecuencias graves” para la política exterior de EE.UU., una postura que Bruselas rechaza de plano.

Thierry Breton respondió recordando que la Ley de Servicios Digitales fue aprobada por los 27 Estados miembros de la UE en 2022. “A nuestros amigos estadounidenses: la censura no está donde ustedes creen que está”, escribió.

El enfrentamiento evidencia una creciente fractura entre Estados Unidos y Europa sobre quién debe regular el discurso en línea y hasta dónde llegan los límites de la soberanía digital, un debate que amenaza con escalar más allá del terreno tecnológico hacia un conflicto político de mayor alcance.