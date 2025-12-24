Trump revisa lista de "inmigrantes traviesos" de Navidad: "Sin carbón, solo deportación"

Vídeos relacionados:

La Casa Blanca difundió un video navideño inusual en el que aparece el presidente Donald Trump revisando una supuesta “lista negra” de inmigrantes indocumentados, un contenido que se volvió viral y provocó burlas, incredulidad e indignación en redes sociales.

El clip —compartido desde el 23 de diciembre— superó 1,1 millones de vistas y fue presentado como si se tratara de una transmisión “en vivo”.

El video, ya finalizado, muestra a Trump sentado junto a una chimenea, con leche y galletas cerca, mientras se ve su silueta leyendo nombres en un largo pergamino. El contenido está acompañado por música ambiental relajante.

El rollo aparece titulado “Lista de Traviesos Criminales Inmigrantes Ilegales de Baja Fidelidad” y la administración lo enmarca como una versión “lo-fi” de la lista de “traviesos” de Santa Claus.

Los nombres que se leen se asocian con presuntos crímenes graves, incluyendo trata de personas, esclavitud y asesinato.

La administración agregó un epígrafe explícito que refuerza el enfoque de deportación:

“ÚLTIMA HORA: La lista de los traviesos de Santa Claus: lo PEOR de lo peor, edición lo-fi. Sin carbón. Solo deportación”.

El video forma parte de una campaña de comunicación para visibilizar casos delictivos atribuidos a inmigrantes indocumentados.

Captura de X

En redes sociales, el tono del video desató reacciones encontradas. Entre los comentarios citados, varios usuarios ironizaron con la idea de que detrás del contenido hay personal joven o pasantes: “Los pasantes de la Casa Blanca se lo están pasando genial”, escribió uno.

Otros reaccionaron con incredulidad: “Esto no puede ser real”, dijo un usuario. También hubo críticas directas: “Otra publicación desquiciada de la Casa Blanca”, comentó otra persona.

Parte de la conversación se desvió hacia los archivos de Jeffrey Epstein. Un usuario escribió: “Ahora haz la lista de Epstein”, mientras otros hicieron referencias similares, incluyendo comentarios que mencionan que el nombre de Trump estaría ampliamente censurado en documentos publicados recientemente, según el texto.

La Casa Blanca publicó además un contenido aparte que imita el estilo del póster de la película “Pesadilla antes de Navidad” para promover la autodeportación voluntaria mediante la aplicación CBP Home antes del 31 de diciembre de 2025, con la promesa de “hasta 3,000 dólares” y “la oportunidad” de regresar legalmente.

Recientemente otros mensajes similares han causado reacciones que los califican de “crueles” y “vergonzosos”, especialmente al publicarse en vísperas de la Navidad, una época asociada con la compasión y el espíritu familiar.

La propia comunidad hispana en Miami, entre ellos inmigrantes cubanos, mostró reacciones divididas: mientras algunos defendieron la política de deportaciones, otros lamentaron la falta de empatía del gobierno hacia los migrantes en situación irregular.