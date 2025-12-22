Motorista herido al ser impactado por tractor en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

El conductor de una motocicleta sufrió heridas graves al ser impactado por un tractor en el poblado Dos Caminos, en Santiago de Cuba, este sábado.

El comunicador Yosmany Mayeta Labrada informó en Facebook que el accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde-noche, cuando el motociclista perdió el control del vehículo al tratar de esquivar un bache en la vía y un tractor que “circulaba invadiendo la senda contraria” chocó contra la moto.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Según testigos citados por Mayeta, el chofer del tractor -conocido por el apodo de “El Niche”- manejaba presuntamente bajo los efectos del alcohol, lo que pudo haber influido en el accidente.

Señaló que, tras el choque, no llegó ambulancia al lugar para llevar el herido al hospital y hubo que trasladarlo en un vehículo particular. Afirmó, además, que tampoco se presentó la policía, de acuerdo con la información de su fuente.

Mayeta denunció que “el tractor involucrado transportaba una pipa de agua destinada a un jefe de la Empresa Azucarera Paquito Rosales, identificado como ‘Chago’”, y que esta persona, “al percatarse de que el tractor invadía la senda contraria y tenía una alta responsabilidad en el hecho, (...) habría movido sus influencias para evitar la intervención policial” y ordenado que fuera retirada la motocicleta del lugar.

En su publicación, el comunicador exigió respuestas a varias interrogantes: “¿Por qué no llegó la policía a un accidente de esta gravedad? ¿Por qué no había ambulancias disponibles? ¿Hasta cuándo las influencias pesan más que la vida de un ciudadano? ¿Quién responde por los baches peligrosos que siguen cobrando víctimas?”.

Fue el propio motorista herido en el accidente, nombrado Jesús Delgado, quien aclaró detalles de lo ocurrido.

Captura de comentario en Facebook

El joven aseguró que está bien y recuperándose de las lesiones, y advirtió: “Hay que ser un poquito más cuidadosos en la vía, los choferes deben de saber que si hay huecos en la vía, no deben circular por sentido contrario, ya que pueden ocurrir este tipo de cosas por esquivar un bache”.

Precisó que se encuentra ingresado en el Hospital Provincial y no en el Clínico Quirúrgico, como indicó la publicación, y aclaró que fue él mismo quien mandó a recoger “lo que quedó de la moto, para evitar este tipo de chismes”.

Captura de comentario en Facebook

En otro comentario en el post, un primo suyo, identificado como Alejandro López, aseguró que “sí hubo ambulancia y los médicos muy bien que se portaron con lo poco que tienen”, y cuestionó la versión de los hechos relatada en la publicación, calificándola de “brete”.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han ofrecido información oficial sobre el accidente ni si se adoptaron medidas contra el presunto responsable del hecho, que pudo haberle costado la vida al motorista.

Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, de enero a agosto de este año, ocurrieron 5,025 accidentes de tránsito en Cuba -41 más que en igual periodo de 2024-, en los que perdieron la vida 502 personas y 4,516 resultaron heridas.

En siete de cada 10 hechos hubo víctimas, principalmente por el choque de vehículos, que sigue siendo el accidente “más peligroso” con el 36 % del total de fallecidos, señaló el informe oficial.