“Me matan los cubanos”: Joven boricua confiesa por qué no puede resistirse a los hombres de la Isla

Un video que se ha viralizado en TikTok muestra a una joven puertorriqueña explicando con entusiasmo por qué siente una especial atracción por los hombres cubanos, generando reacción entre usuarios de la plataforma.

En la grabación, publicada por la usuaria @viana_viana8, la joven responde a quienes le preguntan por qué le gustan “tanto” los cubanos. Con tono espontáneo y una sonrisa, asegura que gran parte de su preferencia tiene que ver con la personalidad y el estilo de los hombres de la Isla.

“Bueno mira, a mí me dicen: ‘¿por qué te gustan tanto los cubanos?’ y yo les digo: mira, de verdad, cómo bailan, son gente muy linda. Los hombres son cariñosos, entonces son bellos… todos son bellos —no todos, pero sí me matan—”, afirmó la creadora de contenido.

La joven añadió con humor que incluso ha empezado a “pegarse” el acento cubano, aunque matizó que no cree que se lo vaya a quedar permanentemente.

El video ha generado una oleada de comentarios entre seguidores de diferentes países caribeños, muchos celebrando el baile y el carisma que los usuarios atribuyen a los cubanos, mientras otros apuntan a que se trata de una apreciación personal y cultural más que de una generalización absoluta.

TikTok continúa siendo un espacio donde las identidades latinas y caribeñas se encuentran y comparten percepciones sobre costumbres, acentos y estereotipos, con miles de interacciones diarias que celebran la diversidad cultural de la región.