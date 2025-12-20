PCC cierra filas con Maduro y acusa a EE.UU. de “agresión fascista”

Vídeos relacionados:

El Partido Comunista de Cuba (PCC) emitió una declaración de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y condenó lo que describió como una “escalada de agresiones” del gobierno de Estados Unidos, incluyendo el despliegue militar en el Caribe, la incautación de un buque con petróleo venezolano y el anuncio de un bloqueo total a embarcaciones petroleras que entran y salen de Venezuela.

En el texto, el PCC califica al gobierno estadounidense como “fascista” y afirma que el despliegue militar constituye una “flagrante violación” del Derecho Internacional y de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, además de interpretarlo como un intento de “reimponer la Doctrina Monroe” en la región.

La declaración también rechaza lo que llama una “falaz imputación” de Washington al asociar a Maduro y a su gobierno —al que el PCC describe como “constitucionalmente electo”— con organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas.

En ese mismo párrafo, el PCC menciona como parte de esa escalada el “asalto y criminal incautación” de un buque con petróleo venezolano, el “bloqueo total y completo” a embarcaciones petroleras y la “arbitraria designación” de Venezuela como “organización terrorista internacional”, acciones que —según el documento— estarían articuladas para justificar intereses “intervencionistas y de dominación”.

En cuanto a su respaldo político, el PCC reiteró su “inquebrantable apoyo y solidaridad” con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), su dirección y militancia, así como con la “fusión popular, militar y policial” que, según el texto, lidera Maduro.

Además, el partido gobernante cubano llamó a “partidos, movimientos sociales y fuerzas políticas de izquierda y progresistas” a movilizarse para denunciar la escalada estadounidense y exigir su cese.

La declaración cierra con una cita atribuida a José Martí (julio de 1881) para expresar compromiso con Venezuela: “Deme Venezuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo”.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla también salió este sábado en defensa del régimen de Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos designara al Gobierno de Venezuela como organización terrorista extranjera, medida que forma parte de la nueva ofensiva de Washington contra el chavismo.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Rodríguez calificó la designación del Departamento de Estado como un “acto arbitrario, fraudulento, unilateral y políticamente motivado”, y acusó a la administración estadounidense de “manipular el terrorismo como arma política”.

“¿Qué moral tiene el gobierno de Estados Unidos para estas designaciones, cuando protege y financia organizaciones terroristas en su territorio, se niega a colaborar con países vecinos como Cuba en materia de terrorismo y habla abiertamente de acciones encubiertas y sabotajes de la CIA contra infraestructuras venezolanas?”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano.

La reacción del ministro cubano se produce un día después de que el presidente Donald Trump anunciara nuevas sanciones contra familiares y allegados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, a quienes Washington acusa de formar parte de una “estructura de narco-corrupción que sostiene al régimen ilegítimo de Caracas”.