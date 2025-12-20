PCC cierra filas con Maduro y acusa a EE.UU. de “agresión fascista”

Vídeos relacionados:
El Partido Comunista de Cuba (PCC) emitió una declaración de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y condenó lo que describió como una “escalada de agresiones” del gobierno de Estados Unidos, incluyendo el despliegue militar en el Caribe, la incautación de un buque con petróleo venezolano y el anuncio de un bloqueo total a embarcaciones petroleras que entran y salen de Venezuela.
En el texto, el PCC califica al gobierno estadounidense como “fascista” y afirma que el despliegue militar constituye una “flagrante violación” del Derecho Internacional y de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, además de interpretarlo como un intento de “reimponer la Doctrina Monroe” en la región.
La declaración también rechaza lo que llama una “falaz imputación” de Washington al asociar a Maduro y a su gobierno —al que el PCC describe como “constitucionalmente electo”— con organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas.
En ese mismo párrafo, el PCC menciona como parte de esa escalada el “asalto y criminal incautación” de un buque con petróleo venezolano, el “bloqueo total y completo” a embarcaciones petroleras y la “arbitraria designación” de Venezuela como “organización terrorista internacional”, acciones que —según el documento— estarían articuladas para justificar intereses “intervencionistas y de dominación”.
En cuanto a su respaldo político, el PCC reiteró su “inquebrantable apoyo y solidaridad” con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), su dirección y militancia, así como con la “fusión popular, militar y policial” que, según el texto, lidera Maduro.
Además, el partido gobernante cubano llamó a “partidos, movimientos sociales y fuerzas políticas de izquierda y progresistas” a movilizarse para denunciar la escalada estadounidense y exigir su cese.
La declaración cierra con una cita atribuida a José Martí (julio de 1881) para expresar compromiso con Venezuela: “Deme Venezuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo”.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla también salió este sábado en defensa del régimen de Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos designara al Gobierno de Venezuela como organización terrorista extranjera, medida que forma parte de la nueva ofensiva de Washington contra el chavismo.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), Rodríguez calificó la designación del Departamento de Estado como un “acto arbitrario, fraudulento, unilateral y políticamente motivado”, y acusó a la administración estadounidense de “manipular el terrorismo como arma política”.
“¿Qué moral tiene el gobierno de Estados Unidos para estas designaciones, cuando protege y financia organizaciones terroristas en su territorio, se niega a colaborar con países vecinos como Cuba en materia de terrorismo y habla abiertamente de acciones encubiertas y sabotajes de la CIA contra infraestructuras venezolanas?”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano.
La reacción del ministro cubano se produce un día después de que el presidente Donald Trump anunciara nuevas sanciones contra familiares y allegados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, a quienes Washington acusa de formar parte de una “estructura de narco-corrupción que sostiene al régimen ilegítimo de Caracas”.
Preguntas Frecuentes sobre el Apoyo de Cuba a Venezuela y las Tensiones con EE.UU.
¿Por qué el Partido Comunista de Cuba apoya a Nicolás Maduro?
El Partido Comunista de Cuba (PCC) apoya a Nicolás Maduro como parte de una alianza política e ideológica que tiene con el régimen chavista en Venezuela. Esta relación se sostiene en una cooperación mutua donde Cuba recibe petróleo subsidiado de Venezuela, mientras ofrece apoyo político y asesoramiento militar al gobierno venezolano. Además, el gobierno cubano considera a Maduro como un presidente "constitucionalmente electo" y defiende su régimen frente a lo que califica como agresiones estadounidenses.
¿Cómo califica el gobierno cubano las acciones de EE.UU. contra Venezuela?
El gobierno cubano califica las acciones de Estados Unidos contra Venezuela como "agresiones fascistas" y violaciones del Derecho Internacional. Cuba acusa a EE.UU. de intentar reimponer la Doctrina Monroe en la región y de manipular el terrorismo como arma política para justificar sanciones y bloqueos. El despliegue militar en el Caribe y la incautación de buques son vistos como intentos de dominación e intervencionismo por parte de Washington.
¿Qué acciones ha tomado Estados Unidos contra Venezuela recientemente?
Recientemente, Estados Unidos ha anunciado un bloqueo total a embarcaciones petroleras que entran y salen de Venezuela, así como la designación del gobierno de Maduro como organización terrorista extranjera. Además, ha desplegado fuerzas militares en el Caribe, incautado buques con petróleo venezolano y aplicado nuevas sanciones contra allegados de Nicolás Maduro. Estas medidas son parte de una estrategia más amplia para presionar al régimen chavista.
¿Cómo ha respondido Cuba a las sanciones de EE.UU. y al bloqueo petrolero?
Cuba ha respondido a las sanciones de Estados Unidos y al bloqueo petrolero con condenas enérgicas y declaraciones de solidaridad hacia el gobierno de Nicolás Maduro. El régimen cubano ha calificado las acciones estadounidenses como actos de piratería y violaciones del Derecho Internacional. Además, ha instado a la comunidad internacional a denunciar la escalada de agresiones y a movilizarse en defensa de Venezuela.
