"No hay pescadores, solo traficantes de drogas": Secretario de Guerra de EE.UU. ratifica cruzada contra narcoterroristas

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reafirmó este lunes la ofensiva militar contra organizaciones que Washington considera narcoterroristas, al declarar que “no hay cañas de pescar, ni pescadores, ni barcos pesqueros, solo traficantes de drogas y narcoterroristas”.

El pronunciamiento tuvo lugar durante un evento en el complejo Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, donde Hegseth acompañó al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio.

“Con cada ataque, salvamos vidas estadounidenses”, enfatizó Hegseth, defendiendo la política de ataques preventivos y el endurecimiento de la Operación Southern Spear, desplegada en el Caribe y el Pacífico.

Las declaraciones llegan tras semanas de intensificación de la campaña militar ordenada por Trump contra lo que Washington denomina “organizaciones narcoterroristas transnacionales” y que apuntan directamente a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

El pasado 29 de noviembre, Hegseth ya había defendido públicamente la “efectividad y letalidad” de los ataques, luego de que The Washington Post y CNN revelaran denuncias de ejecuciones de sobrevivientes en un operativo frente a las costas venezolanas.

En esa ocasión, el secretario de Guerra acusó a la prensa de “fabricar historias para desacreditar a los militares” y reiteró que las acciones “cumplen con el derecho estadounidense e internacional”.

El pasado 17 de diciembre, el Comando Sur (SOUTHCOM) confirmó otro ataque cinético letal en el Pacífico oriental, bajo órdenes directas de Hegseth. Cuatro hombres murieron cuando una embarcación supuestamente operada por narcotraficantes fue destruida en aguas internacionales, en el marco de esta operación.

El Pentágono asegura que los blancos atacados forman parte de redes de tráfico de drogas y armas que operan entre Centroamérica y Sudamérica, rutas donde también han sido detectadas operaciones de carteles aliados a Caracas.

La Operación Southern Spear, lanzada en septiembre de 2025, ha desplegado buques de guerra, aviones de combate y drones autónomos en el Caribe y el Pacífico, sumando ya miles de efectivos.