"No hay pescadores, solo traficantes de drogas": Secretario de Guerra de EE.UU. ratifica cruzada contra narcoterroristas

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reafirmó este lunes la ofensiva militar contra organizaciones que Washington considera narcoterroristas, al declarar que “no hay cañas de pescar, ni pescadores, ni barcos pesqueros, solo traficantes de drogas y narcoterroristas”.
El pronunciamiento tuvo lugar durante un evento en el complejo Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, donde Hegseth acompañó al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio.
“Con cada ataque, salvamos vidas estadounidenses”, enfatizó Hegseth, defendiendo la política de ataques preventivos y el endurecimiento de la Operación Southern Spear, desplegada en el Caribe y el Pacífico.
Las declaraciones llegan tras semanas de intensificación de la campaña militar ordenada por Trump contra lo que Washington denomina “organizaciones narcoterroristas transnacionales” y que apuntan directamente a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
El pasado 29 de noviembre, Hegseth ya había defendido públicamente la “efectividad y letalidad” de los ataques, luego de que The Washington Post y CNN revelaran denuncias de ejecuciones de sobrevivientes en un operativo frente a las costas venezolanas.
En esa ocasión, el secretario de Guerra acusó a la prensa de “fabricar historias para desacreditar a los militares” y reiteró que las acciones “cumplen con el derecho estadounidense e internacional”.
El pasado 17 de diciembre, el Comando Sur (SOUTHCOM) confirmó otro ataque cinético letal en el Pacífico oriental, bajo órdenes directas de Hegseth. Cuatro hombres murieron cuando una embarcación supuestamente operada por narcotraficantes fue destruida en aguas internacionales, en el marco de esta operación.
El Pentágono asegura que los blancos atacados forman parte de redes de tráfico de drogas y armas que operan entre Centroamérica y Sudamérica, rutas donde también han sido detectadas operaciones de carteles aliados a Caracas.
La Operación Southern Spear, lanzada en septiembre de 2025, ha desplegado buques de guerra, aviones de combate y drones autónomos en el Caribe y el Pacífico, sumando ya miles de efectivos.
Preguntas frecuentes sobre la ofensiva militar de EE.UU. contra narcoterroristas
¿Qué es la Operación Southern Spear y cuál es su objetivo?
La Operación Southern Spear es una campaña militar lanzada por Estados Unidos en septiembre de 2025 para combatir organizaciones que el gobierno considera "narcoterroristas transnacionales". El objetivo es interceptar embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas y armas en el Caribe y el Pacífico, afectando especialmente a grupos aliados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
¿Cómo justifica EE.UU. los ataques militares en aguas internacionales?
Estados Unidos defiende estos ataques como parte de su estrategia de lucha global contra el narcotráfico y el terrorismo. El gobierno de Trump ha calificado a los narcotraficantes como combatientes enemigos, lo que, según su interpretación legal, autoriza su eliminación sin necesidad de revisión judicial previa. Sin embargo, estas acciones han generado críticas y preocupaciones sobre su legalidad a nivel internacional.
¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional a la ofensiva de EE.UU.?
La comunidad internacional ha expresado preocupación por la legalidad de los ataques en aguas internacionales. Naciones Unidas ha solicitado investigaciones sobre estas operaciones, advirtiendo que podrían violar el Derecho Internacional. Algunos países de la región también han condenado estos ataques y los han calificado como una amenaza a su soberanía.
¿Qué impacto tiene la Operación Southern Spear en la relación entre EE.UU. y Venezuela?
La Operación Southern Spear ha intensificado las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Washington acusa al régimen de Maduro de facilitar rutas de narcotráfico, mientras que Caracas condena las acciones militares estadounidenses como agresiones imperiales. Esta situación ha llevado a un aumento del despliegue militar por parte de ambos países en la región.
