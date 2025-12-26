Accidente grave en Yateras: Hombre herido tras caer de una palma

Vídeos relacionados:

En un grave accidente ocurrido este jueves en una localidad del municipio Yateras, en Guantánamo, un hombre resultó herido al caer de una palma, mientras realizaba labores de desmoche, según informes oficiales.

El incidente causó conmoción en la comunidad del consejo popular Palenque, en la localidad de Madre Vieja, y movilizó a fuerzas de la policía, voluntarios de la Cruz Roja y vecinos de la zona, que acudieron de inmediato a prestar auxilio a la víctima, según la información difundida en Facebook por el internauta Carlos Pérez y la emisora Radio Guantánamo.

El hombre accidentado fue trasladado de urgencia a un hospital, que no ha sido identificado por las fuentes.

Las fotos publicadas muestran el momento en que el herido es asistido por varias personas, entre ellas un policía, quienes lo cargan utilizando una sábana y paños, y lo suben a un vehículo de la guardia operativa de la PNR en Yateras.

En otra de las imágenes, se ve al paciente inmovilizado en una cama, mientras recibe atención médica en una institución de salud. No se ha revelado información sobre la magnitud de las lesiones que sufrió y la evolución de su estado físico.

Hasta el momento de publicar esta nota, tampoco se ha informado oficialmente el nombre del herido. En los posts, una persona que dijo conocerlo lo identificó como Papo, "El Pinto".

Asimismo, no han trascendido las circunstancias en que ocurrió el lamentable hecho.

La semana anterior, falleció en Sancti Spíritus un adolescente de 15 años de Yaguajay, que llevaba varios días hospitalizado por graves lesiones internas sufridas en una caída accidental de una tapia, cuando intentaba coger guayabas de un árbol, según la versión oficicial del suceso.