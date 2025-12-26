Ganan en Arkansas el premio mayor de Powerball de 1.817 millones de dólares

Vídeos relacionados:

Un jugador en el estado de Arkansas ganó el premio mayor de Powerball de 1.817 millones de dólares tras acertar los seis números del sorteo realizado en la noche del 24 de diciembre, informó este jueves la organización del popular juego de lotería en Estados Unidos.

El boleto ganador, el único que coincidió con todos los números, convierte este premio en el segundo mayor jackpot jamás entregado en la historia de las loterías estadounidenses, solo superado por el Powerball de noviembre de 2022, que alcanzó los 2.040 millones de dólares en California, informó la entidad en un comunicado.

La combinación ganadora estuvo formada por las bolas blancas 4, 25, 31, 52 y 59, la Powerball roja 19 y el multiplicador Power Play 2.

El afortunado ganador podrá elegir entre recibir el premio total en pagos anualizados por 1.817 millones de dólares, distribuidos en 29 cuotas que aumentan un 5 % cada año, o un pago único en efectivo de 834,9 millones de dólares, en ambos casos antes de impuestos.

Se trata de la segunda vez que el premio mayor de Powerball cae en Arkansas, después de un sorteo registrado en 2010.

“Este es un premio verdaderamente extraordinario y que cambia la vida”, declaró Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball, quien también agradeció a los millones de jugadores que participaron durante la larga racha de acumulación del bote.

El premio se acumuló tras 47 sorteos consecutivos sin ganadores, un récord para el juego. Las probabilidades de ganar el jackpot de Powerball son de 1 en 292,2 millones, según la organización.

Además del premio mayor, el sorteo dejó miles de ganadores secundarios en todo el país. Ocho boletos acertaron las cinco bolas blancas y ganaron un millón de dólares cada uno, mientras que más de un centenar de jugadores obtuvieron premios de 50.000 y 100.000 dólares.

Los boletos de Powerball cuestan 2 dólares por jugada y se venden en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.

Más de la mitad de los ingresos generados por la venta de boletos se queda en el estado donde se compran, financiando programas públicos y sociales.

Desde su lanzamiento en 1992, Powerball ha generado más de 37.000 millones de dólares para causas benéficas en Estados Unidos.

Tras el histórico premio navideño, el jackpot de Powerball se reinicia en 20 millones de dólares para el próximo sorteo, programado para el sábado por la noche.