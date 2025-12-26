Un video de los años 80 revive la Navidad cubana en Miami y despierta nostalgia

Un video grabado en la década de 1980 ha despertado una ola de nostalgia entre cubanos y miamenses al rememorar las tradicionales Nochebuenas cubanas en Miami, con el cerdo asado al carbón, el mojo criollo y la familia reunida como protagonistas.

Las imágenes, compartidas por la cuenta Miami Stadium en Instagram, muestran a varios hombres preparando el lechón asado al aire libre en la navidad de 1982.

Se trata de una escena clásica de la comunidad cubana en el sur de la Florida, especialmente en barrios como Westchester, Hialeah, Little Havana y Coconut Grove, donde estas celebraciones marcaron a toda una generación de exiliados y sus hijos.

El video, que ya acumula miles de reacciones, ha sido acompañado por decenas de comentarios cargados de emoción. “Crecer en Miami fue lo mejor. Happy Noche Buena everyone”, escribió un usuario.

Otro recordó los recorridos familiares para comprar comida: “Íbamos de Coconut Grove a Little Havana y a Hialeah… qué rico, la mejor temporada. Miami para siempre”.

Para muchos, las imágenes evocan algo más que comida. “Esto me pone melancólico”, comentó un seguidor que creció en Miami a finales de los 80 y los 90.

Lo más leído hoy:

“Esa sensación de Navidad, de unión familiar y la cantidad ridícula de comida deliciosa es lo que más extraño ahora que me mudé y he perdido a seres queridos”, señaló otro.

Algunos enumeraron el menú típico que definió esas celebraciones: lechón o pernil, pasteles en hoja, moros y cristianos, ensalada rusa y flan de postre. “The best!!”, resumió uno de los comentarios más repetidos.

Para muchos cubanos del exilio, esas Navidades representaron arraigo, comunidad y esperanza, en contraste con la distancia y las pérdidas acumuladas con los años.

Incluso aparecen referencias a lugares emblemáticos como La Lechonera o Casa Sierra, espacios que se volvieron símbolos de la cocina cubana y de las reuniones familiares en esas décadas.

El breve clip, sin pretensiones ni efectos, logró algo poderoso: transportar a miles de personas a una época en la que Miami olía a carbón, ajo y naranja agria cada 24 de diciembre, recordando que, para los cubanos, la Navidad siempre ha sido sinónimo de mesa llena, familia cerca y memoria compartida.