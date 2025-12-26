"¡Los apagones pa' allá, el chikungunya pa' allá": Cubanos cantan a coro en Río Cauto después de acto político

Viernes, 26 Diciembre, 2025 - 17:09

Lo que comenzó como un acto oficial por el 67 aniversario del triunfo de la Revolución en el municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, terminó convertido en un episodio que ha generado reacciones y burlas en redes sociales.

El acto cerró con la interpretación en la tarima de la Super Charanga de Cuba, con la cual los asistentes cantaron estribillos sobre la crisis sanitaria en la isla. 

“El dengue pa’ allá, el chikungunya pa’ allá, la suegra pa’ allá”, corearon los presentes mientras bailaban. 

La escena quedó registrada en una transmisión en directo realizada por la página oficialista Comunicador Cultura Río Cauto en Facebook.

El evento fue presentado por los organizadores como una muestra de “alegría compartida” y “victoria”, a pesar de la grave crisis energética, económica y sanitaria en el país.

Numerosos usuarios en redes sociales criticaron los festejos en un contexto de malestar popular, por cortes eléctricos prolongados, brotes de dengue y chikungunya, escasez de alimentos y medicinas.

"Los que más debaten y vuelven a debatir y nada sirve. Sigan debatiendo y homenajeando y no se pongan a sembrar papa, boniato o calabaza que este 2026 se van a morir de hambre. Cuba  es y será un estado FALLIDO TOTAL , prepárense para lo que les viene. luchen su libertad  y no pierdan más tiempo que la vida es solo una ya llevan 67 años en la misma mentira del PCC terrorista y cada día peor y sin esperanzas de NADA !", comentó un internauta en la publicación oficialista. 

