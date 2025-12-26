Miguel Díaz-Canel tras reunión con científicos cubanos: "Las medidas están dando frutos"

Vídeos relacionados:

Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguró este viernes en la red social X que las acciones del gobierno cubano “están dando frutos” frente a la epidemia de arbovirosis que afecta a Cuba.

“En reunión de expertos y científicos, se mostraron modelos matemáticos que indican contención de la epidemia de arbovirosis en el país. Las medidas están dando fruto y no vamos a bajar la guardia. Seguimos con el sistema de trabajo que hemos implementado”, escribió el mandatario.

La publicación generó respuestas críticas, entre ellas la de un usuario que comentó: “Hace falta que los expertos y científicos esos creen un modelo que diga cuánto más va a durar esta vida que ustedes le han impuesto a los cubanos. ¿Hasta cuándo es el sinvivir este? Necesito ese modelo matemático-científico o una pitonisa o a Nostradamus”.



El mensaje de Díaz-Canel siguió a un encuentro sostenido en la tarde del 24 de diciembre con científicos y expertos del sistema de salud en el Palacio de la Revolución, donde le informaron que los casos de dengue y chikungunya muestran una tendencia a la baja.

Los expertos del MINSAP aseguran que Cuba acumula ocho semanas consecutivas de reducción en los diagnósticos de arbovirosis. Sin embargo, la mayoría de las provincias, excepto Matanzas, Granma y la Isla de la Juventud, permanecen dentro del corredor endémico de epidemia.

El matemático Raúl Guinovart Díaz aseguró que los modelos de pronóstico “apuntan a una tendencia a la mejoría” y estimó que la situación podría controlarse entre enero y febrero, siempre que las condiciones ambientales no se modifiquen.

Pese al optimismo, los propios datos del encuentro confirman que persisten más de 2.800 casos de chikungunya en 134 municipios, con tasas de incidencia superiores al promedio nacional en provincias como Guantánamo, Las Tunas, Santiago de Cuba, Pinar del Río y Artemisa.

Mientras tanto, muchos cubanos continúan sufriendo las secuelas del virus con dolores articulares crónicos, fatiga y otros síntomas persistentes.

Las autoridades sanitarias admitieron que en Matanzas más del 60% de los pacientes busca tratamientos de rehabilitación o medicina tradicional tres meses después del contagio.