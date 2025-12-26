Miguel Díaz-Canel tras reunión con científicos cubanos: "Las medidas están dando frutos"

Vídeos relacionados:
Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguró este viernes en la red social X que las acciones del gobierno cubano “están dando frutos” frente a la epidemia de arbovirosis que afecta a Cuba.
“En reunión de expertos y científicos, se mostraron modelos matemáticos que indican contención de la epidemia de arbovirosis en el país. Las medidas están dando fruto y no vamos a bajar la guardia. Seguimos con el sistema de trabajo que hemos implementado”, escribió el mandatario.
La publicación generó respuestas críticas, entre ellas la de un usuario que comentó: “Hace falta que los expertos y científicos esos creen un modelo que diga cuánto más va a durar esta vida que ustedes le han impuesto a los cubanos. ¿Hasta cuándo es el sinvivir este? Necesito ese modelo matemático-científico o una pitonisa o a Nostradamus”.
El mensaje de Díaz-Canel siguió a un encuentro sostenido en la tarde del 24 de diciembre con científicos y expertos del sistema de salud en el Palacio de la Revolución, donde le informaron que los casos de dengue y chikungunya muestran una tendencia a la baja.
Los expertos del MINSAP aseguran que Cuba acumula ocho semanas consecutivas de reducción en los diagnósticos de arbovirosis. Sin embargo, la mayoría de las provincias, excepto Matanzas, Granma y la Isla de la Juventud, permanecen dentro del corredor endémico de epidemia.
Lo más leído hoy:
El matemático Raúl Guinovart Díaz aseguró que los modelos de pronóstico “apuntan a una tendencia a la mejoría” y estimó que la situación podría controlarse entre enero y febrero, siempre que las condiciones ambientales no se modifiquen.
Pese al optimismo, los propios datos del encuentro confirman que persisten más de 2.800 casos de chikungunya en 134 municipios, con tasas de incidencia superiores al promedio nacional en provincias como Guantánamo, Las Tunas, Santiago de Cuba, Pinar del Río y Artemisa.
Mientras tanto, muchos cubanos continúan sufriendo las secuelas del virus con dolores articulares crónicos, fatiga y otros síntomas persistentes.
Las autoridades sanitarias admitieron que en Matanzas más del 60% de los pacientes busca tratamientos de rehabilitación o medicina tradicional tres meses después del contagio.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de arbovirosis en Cuba
¿Qué medidas ha implementado el gobierno cubano para controlar la epidemia de arbovirosis?
El gobierno cubano ha implementado medidas de control vectorial, como la fumigación y vigilancia activa casa por casa, en un intento por contener la epidemia de arbovirosis, que incluye el dengue y el chikungunya. A pesar de estas acciones, la falta de recursos y problemas estructurales en el sistema sanitario han dificultado un control efectivo de la crisis.
¿Cuál es la situación actual del chikungunya en Cuba?
La situación del chikungunya en Cuba sigue siendo crítica, con más de 2,800 casos activos distribuidos en 134 municipios. Las provincias más afectadas incluyen Guantánamo, Las Tunas, Santiago de Cuba, Pinar del Río y Artemisa, donde las tasas de incidencia son superiores al promedio nacional. Además, las secuelas del virus, como dolores articulares crónicos y fatiga, continúan afectando a la población.
¿Qué impacto tiene la epidemia de arbovirosis en la población cubana?
La epidemia de arbovirosis, que incluye enfermedades como el dengue y el chikungunya, ha tenido un impacto significativo en la población cubana. Más de 100 personas se encuentran en terapia intensiva, y muchos pacientes, especialmente en Matanzas, buscan tratamientos de rehabilitación o medicina tradicional debido a las secuelas a largo plazo. La falta de recursos y la escasez de medicamentos agravan la situación.
¿Qué opinan los expertos sobre la evolución de la epidemia en Cuba?
Los expertos, como el matemático Raúl Guinovart Díaz, aseguran que los modelos de pronóstico apuntan a una tendencia a la mejoría, estimando que la situación podría controlarse entre enero y febrero, siempre que las condiciones ambientales no se modifiquen. Sin embargo, persisten críticas sobre la transparencia de las cifras oficiales y la efectividad de las medidas implementadas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.