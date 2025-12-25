Prensa oficialista destaca recorrido de Díaz-Canel por “lugares útiles” de una Habana hundida en apagones, basura y decadencia

El presidente Miguel Díaz-Canel recorrió este miércoles zonas de La Habana que la prensa oficialista calificó como “lugares muy útiles” para la vida de la capital, en una jornada presentada como símbolo de cierre del año y de proyección hacia 2026.
La visita incluyó instalaciones energéticas, agrícolas, recreativas y de transporte, todas en proceso de recuperación o puesta en marcha.
El itinerario comenzó en el municipio del Cotorro, donde se construye uno de los primeros sistemas de acumulación de energía con baterías del país, asociado a la transición energética y a la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional, precisó el portal de la Presidencia.
Según explicaron directivos del sector, la obra podría entrar en funcionamiento en el segundo trimestre de 2026 y busca mitigar fluctuaciones derivadas de la generación solar.
Posteriormente, el mandatario visitó el organopónico “Los CDR”, en Guanabacoa, administrado por el Ejército Juvenil del Trabajo, donde se informó sobre rendimientos agrícolas, sistemas de pago por resultados y proyecciones de producción anual.
La agenda continuó por el Complejo Recreativo Marcelo Salado, el Combinado Deportivo Pablo de la Torriente Brau, los Jardines de La Tropical y culminó en la Comercializadora Axess del Ministerio del Transporte, donde se incorporan 15 vehículos eléctricos al servicio necrológico de la capital.
El relato oficial habló de “voluntad”, “no detenerse” y “hacer más cuando haya recursos”.
Sin embargo, en redes sociales, la reacción ciudadana dibujó otra Habana, atrapada en apagones de hasta 20 horas diarias, sin agua en numerosos barrios, con basura acumulada, alimentos básicos ausentes y servicios públicos en estado crítico.
Comentarios de usuarios cuestionaron que el gobernante se concentre en instalaciones remozadas, mientras evita instituciones sanitarias con servicios colapsados y suciedad, repartos anegados por aguas albañales, bodegas sin arroz, hogares sin gas licuado y municipios donde el agua llega una vez al mes por pipas.
Otros ironizaron sobre el contraste entre los mensajes de “Feliz Navidad” y una población que reconoce vivir esas fechas “como un infierno”.
La brecha entre el discurso institucional y la experiencia cotidiana vuelve a quedar expuesta. La Habana que se muestra en los recorridos es fragmentaria, cuidadosamente seleccionada y desconectada de la decadencia estructural que describen sus propios habitantes.
Más que una ciudad en recuperación, lo que emerge es una capital donde pequeños proyectos no alcanzan para ocultar el deterioro general, ni para responder a una pregunta cada vez más repetida: ¿cuándo el poder recorrerá, sin guion ni cámaras, el desastre que la gente vive todos los días?
Preguntas frecuentes sobre la visita de Díaz-Canel a La Habana
¿Cuáles fueron los objetivos del recorrido de Díaz-Canel en La Habana?
El recorrido de Díaz-Canel en La Habana tuvo como objetivo visitar instalaciones energéticas, agrícolas, recreativas y de transporte, que están en proceso de recuperación o puesta en marcha, según la prensa oficialista. Sin embargo, los ciudadanos critican que estas visitas no reflejan la realidad de la vida cotidiana en la capital, caracterizada por apagones, escasez de agua y acumulación de basura.
¿Cómo ha reaccionado la población ante estas visitas presidenciales?
La reacción de la población ha sido de fuerte crítica y escepticismo. Muchos ciudadanos consideran que las visitas son actos de propaganda que no abordan los problemas reales que enfrentan a diario, como apagones prolongados, falta de agua y servicios públicos deteriorados. En redes sociales, los usuarios han expresado su frustración por la desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.
¿Qué proyectos se destacaron durante el recorrido de Díaz-Canel?
Entre los proyectos destacados están la construcción de un sistema de acumulación de energía con baterías en el municipio del Cotorro, y el organopónico “Los CDR” en Guanabacoa. Además, se mencionó la incorporación de vehículos eléctricos al servicio necrológico de la capital. Sin embargo, la efectividad de estos proyectos es cuestionada por la población, que continúa enfrentando problemas graves y persistentes.
¿Qué problemas enfrenta actualmente La Habana según la población local?
La población de La Habana enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias, escasez de agua, acumulación de basura y falta de alimentos básicos. Los servicios públicos se encuentran en un estado crítico, lo que ha generado un profundo malestar social y críticas hacia las autoridades por su falta de soluciones efectivas.
