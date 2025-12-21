Cubana en España comparte su receta de pizza y revela dónde encontrar los mejores platos para hornear

La creadora de contenidos cubana Lianna (@liannadice) publicó en TikTok una receta que rápidamente se ha vuelto viral: "la pizza cubana de toda la vida".
En su video explica paso a paso cómo preparar la masa perfecta y lograr el sabor tradicional de la pizza criolla. Lo primero, asegura, es tener los platos correctos: “Estos platos los van a encontrar en Ikea. En los chinos también, pero los de Ikea son los mejores”.
Para la masa, utiliza harina de trigo común, agua tibia, levadura de panadería, azúcar morena, sal y un chorrito de aceite.
“Compra la harina más barata, hay muchísimas harinas, pero esta te va a valer”, aconseja. Lianna mezcla 600 mililitros de agua con dos sobres de levadura y una cucharada de azúcar morena, y deja reposar 20 minutos para activar la levadura.
Luego combina la mezcla con unas siete tazas de harina, una cucharada de sal y un poco de aceite.
“Si no elaboras bien la masa, no te queda una rica pizza”, advierte.
Lo más leído hoy:
Una vez lista la masa, se deja reposar una hora tapada y luego se divide para formar entre seis y siete bolitas, que serán las bases de las pizzas.
Antes de hornear, recomienda engrasar los platos ligeramente con aceite y cubrir la masa con tomate frito, jamón y queso. “A mí me gusta mucho este tomate, el artesanal de Mercadona, tiene un sabor súper rico”, comenta.
La cocción comienza a 150 grados y luego se sube a 180. “Mira cómo quedó… la rica pizza. La pizza cubana. Espero que la hagan”, concluye la creadora, mostrando el resultado final de una receta sencilla, económica y con sabor cubano.
Preguntas frecuentes sobre la receta de pizza cubana de Lianna
¿Cuál es el secreto para preparar la masa de pizza cubana según Lianna?
El secreto para preparar la masa de pizza cubana, según Lianna, es mezclar 600 mililitros de agua con dos sobres de levadura y una cucharada de azúcar morena, y dejar reposar 20 minutos para activar la levadura. Luego, se combina la mezcla con siete tazas de harina, una cucharada de sal y un poco de aceite. La masa debe reposar una hora antes de dividirla en porciones.
¿Dónde recomienda Lianna comprar los platos para hornear pizzas?
Lianna recomienda comprar los platos para hornear pizzas en Ikea, asegurando que los platos de Ikea son mejores que los que se pueden encontrar en tiendas chinas.
¿Cuáles son los ingredientes principales de la pizza cubana de Lianna?
Los ingredientes principales de la pizza cubana de Lianna son masa de harina de trigo, tomate frito, jamón y queso. Ella utiliza un tipo de tomate artesanal de Mercadona, que destaca por su sabor.
¿Cómo se debe cocinar la pizza cubana según la receta de Lianna?
La pizza cubana se debe cocinar comenzando a 150 grados y luego subir a 180 grados. Esto asegura que la masa quede bien cocida y los ingredientes se fundan adecuadamente.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.