Cubana en España comparte su receta de pizza y revela dónde encontrar los mejores platos para hornear

La creadora de contenidos cubana Lianna (@liannadice) publicó en TikTok una receta que rápidamente se ha vuelto viral: "la pizza cubana de toda la vida".

En su video explica paso a paso cómo preparar la masa perfecta y lograr el sabor tradicional de la pizza criolla. Lo primero, asegura, es tener los platos correctos: “Estos platos los van a encontrar en Ikea. En los chinos también, pero los de Ikea son los mejores”.

Para la masa, utiliza harina de trigo común, agua tibia, levadura de panadería, azúcar morena, sal y un chorrito de aceite.

“Compra la harina más barata, hay muchísimas harinas, pero esta te va a valer”, aconseja. Lianna mezcla 600 mililitros de agua con dos sobres de levadura y una cucharada de azúcar morena, y deja reposar 20 minutos para activar la levadura.

Luego combina la mezcla con unas siete tazas de harina, una cucharada de sal y un poco de aceite.

“Si no elaboras bien la masa, no te queda una rica pizza”, advierte.

Una vez lista la masa, se deja reposar una hora tapada y luego se divide para formar entre seis y siete bolitas, que serán las bases de las pizzas.

Antes de hornear, recomienda engrasar los platos ligeramente con aceite y cubrir la masa con tomate frito, jamón y queso. “A mí me gusta mucho este tomate, el artesanal de Mercadona, tiene un sabor súper rico”, comenta.

La cocción comienza a 150 grados y luego se sube a 180. “Mira cómo quedó… la rica pizza. La pizza cubana. Espero que la hagan”, concluye la creadora, mostrando el resultado final de una receta sencilla, económica y con sabor cubano.