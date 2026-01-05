Ver más

Flor de Cuba empezó el 2026 con la misma energía con la que conquistó a sus seguidores: mezclando éxito, gratitud y mucho trabajo. La creadora de contenido compartió en sus redes dos momentos que marcan un nuevo capítulo en su vida: la compra de dos relojes Rolex valorados en 50 mil dólares y la instalación de paneles solares en la casa de su madre en Cuba.

“El dinero no se gasta, se transforma. Más de 50K convertidos en activos y en recordatorios de hasta dónde llegué”, escribió junto a una foto donde se ven las muñecas de ella y de su pareja, Alex, mostrando los relojes. Pero más allá del lujo, Flor quiso dejar claro que cada logro tiene una historia detrás. “No crecí viendo esto. No lo heredé. Lo construí decisión por decisión”, añadió.

Poco antes, había compartido algo que conmovió todavía más a sus seguidores: un video donde mostraba cómo la casa de su madre en Cuba estrenaba un sistema de energía solar completo. La misma casa que le compró hace apenas unas semanas. “Ayer le instalé a mi mamá todo el sistema de paneles para que nunca más le falte corriente”, contó, mostrando imágenes del proceso y del resultado final: una vivienda moderna, luminosa y completamente independiente.

“Así se ve la casa de mi mamá ahora. Energía 24/7”, escribió con orgullo. De esta manera, Flor ha pasado de los apagones de su infancia a garantizar luz constante para su familia.

Y por si fuera poco, la influencer también celebró un reconocimiento internacional: fue nombrada Mejor Influencer del Año por la marca EcoFlow, que viajó desde China hasta Miami para entregarle el premio personalmente. “No lo recibo solo por mí, sino por todo lo que este trabajo ha significado: ayudar, informar y aportar soluciones reales a miles de familias cubanas”, escribió emocionada junto a la foto del galardón.

Con este nuevo comienzo de año, Flor de Cuba deja claro que su éxito va mucho más allá de los lujos. Lo suyo es transformar —no solo su vida, sino también la de los suyos— y recordarle a su comunidad que los sueños se trabajan, se construyen y, cuando se cumplen, también se comparten. ¡Muchas felicidades, Flor!