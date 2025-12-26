Envíos23: La nueva tienda internacional que amplía las opciones de envíos a Cuba

Comprar en tiendas internacionales y enviar directamente a Cuba ya es una realidad más sencilla, segura y amplia gracias a Envíos23, la nueva plataforma creada por Supermarket23 para conectar a las familias cubanas con el comercio global.

¿Qué es Envíos23 y cómo funciona?

Envíos23 es una tienda internacional de envíos a Cuba diseñada para que los usuarios puedan comprar productos de prácticamente cualquier categoría y enviarlos a sus seres queridos sin complicaciones.

La plataforma pone a disposición millones de referencias de proveedores internacionales, permitiendo acceder a una oferta casi ilimitada en:

Tecnología y electrónica

Moda y calzado

Hogar y electrodomésticos

Salud y bienestar

Ferretería, herramientas y mucho más

Captura / Envíos23

Un servicio respaldado por la experiencia de Supermarket23

Envíos23 nace con una ventaja clave: la confianza de una plataforma que durante años ha garantizado entregas seguras en todo el país. Todo el proceso cuenta con el respaldo, la seguridad y la experiencia logística de Supermarket23, una marca consolidada y líder en envíos y entregas en Cuba.

El cliente solo se encarga de elegir qué comprar. Envíos23 gestiona el resto del proceso:

Recepción de los productos

Manejo logístico

Transporte internacional

Entrega final en Cuba

Este modelo permite a los usuarios expandir sus posibilidades más allá de la disponibilidad local, accediendo al mercado global de forma ágil, transparente y confiable.

Pasos para comprar en Envíos23

El proceso de compra está diseñado para ser claro y accesible incluso para usuarios sin experiencia previa en compras internacionales:

Explora los millones de ofertas disponibles en su página web Regístrate como comprador, aunque tengas una cuenta en Supermarket23 deberás hacer un nuevo registro en Envíos23. Agrega los productos al carrito sin límites de compra, cantidades o peso. Puedes comparar desde un único producto hasta la cantidad que desees. Visualiza los costos logísticos. El precio final en el carrito incluye tanto el valor del producto del proveedor internacional como los costos logísticos, detallados en la parte inferior de la página. Paga con total seguridad utilizando tarjetas internacionales Visa o Mastercard, o mediante SuperPay, la wallet exclusiva de Supermarket23. Recibe el pedido en Cuba, los productos se entregan directamente en el domicilio del destinatario.

Opciones de envío a Cuba y tiempos estimados

Envíos23 ofrece dos modalidades de envío desde su almacén en Miami, adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos.

Envío aéreo: Ideal para productos urgentes o entregas rápidas.

Una vez que todos los artículos estén disponibles en el almacén, La Habana tiene un plazo de entrega estimada entre 4 y 7 días naturales. Otras provincias del país entre 7 y 15 días naturales. Los tiempos incluyen fines de semana.

Envío marítimo: Pensado para cargas voluminosas o productos no urgentes.

Entrega estimada: entre 21 y 30 días naturales, una vez que los artículos lleguen al almacén.

Los plazos pueden variar según el origen del producto y la rapidez del proveedor. Envíos23 trabaja constantemente para agilizar cada etapa del proceso. Lo mejor es que los destinatarios en Cuba no tendrán que pagar ningún costo extra.

¿Se entregan los productos en toda Cuba?

Envíos23 ofrece entrega a domicilio en todo el territorio nacional. En casos puntuales, las regulaciones aduanales pueden requerir que el destinatario retire el pedido directamente en la aduana correspondiente, para ello el equipo de este comercio está en constante comunicación con los clientes.

Captura / Envíos23

¿Qué productos se pueden enviar a Cuba?

La variedad de artículos permitidos es amplia y para evitar inconvenientes, Envíos23 recomienda a los usuarios consultar la Ley de Aduanas de Cuba antes de realizar su compra.

No está permitido enviar por esta vía:

Productos frescos o refrigerados

Artículos de uso comercial o industrial

Armamento o equipos de comunicación prohibidos

Envíos23: el puente entre tus compras internacionales y Cuba

Con Envíos23, Supermarket23 una plataforma conocida ya por los cubanos y sus familias en el exterior y con más de 150 millones de referencias, amplía su ecosistema de servicios y abre una nueva puerta al comercio internacional para las familias cubanas.

Ahora los clientes tendrán más opciones, más variedad y la tranquilidad de contar con un servicio respaldado por experiencia y compromiso.