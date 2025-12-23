Trump lanza fuerte advertencia a Maduro: “Si se hace el duro, será la última vez”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una advertencia directa al mandatario venezolano Nicolás Maduro, al asegurar que, de continuar desafiando a Washington, enfrentará consecuencias decisivas.
“Tenemos una enorme armada formada, la más grande que hemos tenido jamás… Él puede hacer lo que quiera, está bien… pero si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”, afirmó Trump al referirse al líder chavista, a quien calificó como “narcoterrorista”.
Las declaraciones se producen en medio de un reforzamiento sin precedentes del despliegue militar estadounidense, particularmente en el Caribe, donde EE.UU. ha intensificado operaciones navales, interdicciones de buques petroleros y acciones destinadas a cortar las fuentes de financiamiento del régimen venezolano.
Aunque Trump no ofreció detalles específicos sobre posibles acciones futuras, el tono del mensaje dejó claro que su administración está dispuesta a escalar la presión política, económica y militar si Maduro mantiene su postura de confrontación.
En las últimas semanas, Washington ha endurecido su estrategia hacia Caracas, combinando sanciones, confiscación de cargamentos de crudo, retención de embarcaciones y un mayor protagonismo de la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas del Caribe.
La advertencia de Trump marca uno de los pronunciamientos más duros del mandatario contra Maduro desde que retomó la presidencia, y refuerza la narrativa de “máxima presión” que busca aislar al régimen chavista y debilitar su capacidad de maniobra regional.
Preguntas frecuentes sobre la advertencia de Trump a Maduro y la situación en Venezuela
¿Qué advertencia lanzó Donald Trump a Nicolás Maduro?
Donald Trump advirtió a Nicolás Maduro que si continúa desafiando a Washington, enfrentará consecuencias decisivas. Trump mencionó tener una "enorme armada" preparada y destacó que sería la última vez que Maduro pudiera desafiar a Estados Unidos, calificándolo de "narcoterrorista".
¿Qué acciones ha tomado EE. UU. contra Venezuela en el Caribe?
Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar en el Caribe. Esto incluye operaciones navales, interdicciones de buques petroleros y acciones para cortar las fuentes de financiamiento del régimen venezolano. Además, se ha incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela y se han realizado vuelos de aviones de combate en la región.
¿Cuál es la estrategia de EE. UU. para presionar al régimen de Maduro?
La estrategia de Estados Unidos es de "máxima presión". Esta incluye sanciones económicas, bloqueos petroleros, deportaciones y un despliegue militar significativo en el Caribe. Se busca aislar al régimen de Maduro y debilitar su capacidad de maniobra en la región.
¿Cómo ha respondido Nicolás Maduro a las acciones de Trump?
Nicolás Maduro ha respondido rechazando las acciones de Trump. Ha calificado las medidas de EE. UU. como una provocación y ha acusado a Trump de buscar un cambio de régimen en Venezuela. Maduro ha utilizado un discurso desafiante y ha llamado a la unidad del pueblo venezolano.
¿Qué implicaciones tiene el bloqueo petrolero ordenado por Trump?
El bloqueo petrolero total busca cortar la financiación al régimen de Maduro. Trump acusa al gobierno venezolano de usar los recursos energéticos para financiar actividades criminales. El bloqueo también podría afectar los mercados energéticos y aumentar las tensiones regionales.
