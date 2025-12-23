Trump lanza fuerte advertencia a Maduro: “Si se hace el duro, será la última vez”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una advertencia directa al mandatario venezolano Nicolás Maduro, al asegurar que, de continuar desafiando a Washington, enfrentará consecuencias decisivas.

“Tenemos una enorme armada formada, la más grande que hemos tenido jamás… Él puede hacer lo que quiera, está bien… pero si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”, afirmó Trump al referirse al líder chavista, a quien calificó como “narcoterrorista”.

Las declaraciones se producen en medio de un reforzamiento sin precedentes del despliegue militar estadounidense, particularmente en el Caribe, donde EE.UU. ha intensificado operaciones navales, interdicciones de buques petroleros y acciones destinadas a cortar las fuentes de financiamiento del régimen venezolano.

Aunque Trump no ofreció detalles específicos sobre posibles acciones futuras, el tono del mensaje dejó claro que su administración está dispuesta a escalar la presión política, económica y militar si Maduro mantiene su postura de confrontación.

En las últimas semanas, Washington ha endurecido su estrategia hacia Caracas, combinando sanciones, confiscación de cargamentos de crudo, retención de embarcaciones y un mayor protagonismo de la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas del Caribe.

La advertencia de Trump marca uno de los pronunciamientos más duros del mandatario contra Maduro desde que retomó la presidencia, y refuerza la narrativa de “máxima presión” que busca aislar al régimen chavista y debilitar su capacidad de maniobra regional.