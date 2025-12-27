Los inventos siguen: Casas sin cemento para damnificados en Santiago

Vídeos relacionados:

Las casas sin cemento son “un invento” que llegó al parecer para quedarse: autoridades del régimen evalúan su implementación en Santiago de Cuba para auxiliar a los damnificados por el huracán Melissa.

Según dijo a la prensa oficialista Danislay Hechavarría Duvalón, coordinadora de Programas y Objetivos de la Construcción en el Gobierno Provincial, se trata de una de las soluciones para intentar paliar la crisis luego de los 137, 000 inmuebles con algún tipo de daño, 22,000 derrumbes totales, que dejó Melissa.

Además, la funcionaria aseguró que trabajan en “la adaptación de locales y de contenedores en viviendas, así como la construcción de cientos de casas tipología IV”

“Se recupera la producción local de materiales de la construcción” y “se evalúan otras soluciones en los municipios más afectados (Santiago de Cuba –con alrededor de 67 000 viviendas–, Palma Soriano y Contramaestre), y el prototipo de casa en el que no se utilice cemento, ya edificada en Segundo Frente”, agregó Hechavarría Duvalón.

No es la primera vez que esta solución se pone en práctica en la isla. En junio pasado, el gobierno de la provincia de Villa Clara anunció que construían dos viviendas experimentales -una en Santa Clara y otra en Remedios- que prescinden completamente de cemento y acero.

Hace unos días, la prensa oficialista cubana también difundió como “innovación” una iniciativa para construir viviendas a partir de contenedores metálicos reutilizados.

El proyecto ha sido presentado como alternativa ante el déficit habitacional y las limitaciones de cemento y combustible que han frenado el plan de viviendas en el país, además de los daños acumulados por ciclones como Melissa.

El desplome de la construcción de viviendas en Cuba refleja con nitidez la magnitud de la crisis económica y social que atraviesa el país. En 2024 se edificaron 5,5 veces menos viviendas que en 1984 y 15 veces menos que en 2006.

Incluso en 1992 -año crítico del Período Especial- se construyeron casi el triple de casas que el año pasado, según el economista Pedro Monreal.