Actor cubano Alfredo Martínez lleva casi un mes desaparecido en La Habana

El actor cubano Alfredo Martínez, enfermo de demencia, lleva casi un mes desaparecido en La Habana.
“Buscamos a Alfredo Martínez, actor cubano reconocido en producciones como La flecha negra, Memorias de un abuelo y El caballero del rey. Desaparecido en La Habana hace casi un mes. Sufre de demencia, lo que lo hace muy vulnerable, ya que puede estar desorientado y en riesgo”, informó en Facebook la activista Lara Crofts.
“Cualquier información, por pequeña que sea, es vital y será atendida por familiares y amigos que están a cargo de la búsqueda. Si lo ves comunica inmediatamente al 54363216”, agregó
Martínez fue visto en estado de desorientación en La Habana Vieja hace unos días, cerca de las calles Aguiar y Empedrado.
Viste con abrigo negro y short de mezclillas, precisó la activista, quien aseguró que amigos del actor hicieron recientemente un recorrido en la zona para intentar encontrarlo sin éxito.
Preguntas frecuentes sobre la desaparición de Alfredo Martínez en La Habana
¿Quién es Alfredo Martínez y por qué su desaparición es preocupante?
Alfredo Martínez es un actor cubano reconocido por su participación en producciones como "La flecha negra", "Memorias de un abuelo" y "El caballero del rey". Su desaparición es especialmente preocupante porque sufre de demencia, lo que lo hace vulnerable y desorientado, aumentando el riesgo para su seguridad.
¿Cuál es la situación actual de Alfredo Martínez en relación a su desaparición?
Alfredo Martínez lleva casi un mes desaparecido en La Habana. Fue visto por última vez en estado de desorientación en La Habana Vieja, específicamente cerca de las calles Aguiar y Empedrado. Viste un abrigo negro y short de mezclillas, y cualquier información sobre su paradero debe ser comunicada a los familiares al número 54363216.
¿Cómo están manejando las desapariciones en Cuba, especialmente de personas vulnerables?
En el contexto cubano, no existen alertas ciudadanas oficiales ni protocolos públicos de búsqueda para personas desaparecidas. Las familias suelen depender de las redes sociales para difundir información y solicitar la cooperación de la comunidad. La falta de canales efectivos del Estado deja a las familias en una situación de gran vulnerabilidad.
¿Qué casos similares al de Alfredo Martínez se han reportado recientemente en Cuba?
En Cuba, los casos de desapariciones de personas mayores y vulnerables son frecuentes. Por ejemplo, José Enrique Jean Pérez, un adulto mayor con Alzheimer, y Balbino Braulio Lombillo Contreras, un anciano con demencia, también han sido reportados como desaparecidos recientemente. Estos casos reflejan un patrón preocupante de desapariciones de personas vulnerables en la isla.
