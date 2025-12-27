Actor cubano Alfredo Martínez lleva casi un mes desaparecido en La Habana

Vídeos relacionados:

El actor cubano Alfredo Martínez, enfermo de demencia, lleva casi un mes desaparecido en La Habana.

“Buscamos a Alfredo Martínez, actor cubano reconocido en producciones como La flecha negra, Memorias de un abuelo y El caballero del rey. Desaparecido en La Habana hace casi un mes. Sufre de demencia, lo que lo hace muy vulnerable, ya que puede estar desorientado y en riesgo”, informó en Facebook la activista Lara Crofts.

“Cualquier información, por pequeña que sea, es vital y será atendida por familiares y amigos que están a cargo de la búsqueda. Si lo ves comunica inmediatamente al 54363216”, agregó

Martínez fue visto en estado de desorientación en La Habana Vieja hace unos días, cerca de las calles Aguiar y Empedrado.

Viste con abrigo negro y short de mezclillas, precisó la activista, quien aseguró que amigos del actor hicieron recientemente un recorrido en la zona para intentar encontrarlo sin éxito.

